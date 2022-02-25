https://ria.ru/20220225/bolsonaru-1774938602.html

Болсонару опроверг критические слова вице-президента в адрес России

Болсонару опроверг критические слова вице-президента в адрес России - РИА Новости, 25.02.2022

Болсонару опроверг критические слова вице-президента в адрес России

Президент Бразилии Жаир Болсонару опроверг слова вице-президента страны генерала Антониу Гамилтона Моурау, который несколькими часами ранее резко раскритиковал... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T05:17

2022-02-25T05:17

2022-02-25T05:18

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 фев - РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару опроверг слова вице-президента страны генерала Антониу Гамилтона Моурау, который несколькими часами ранее резко раскритиковал Россию за военную спецоперацию на Украине."Хочу внести ясность: в статье 84 (Конституции Бразилии) говорится, что об этих вопросах высказывается президент, а президента зовут Жаир Мессиас Болсонару, и точка. При всем уважении к человеку, который сказал это, а я видел запись, он говорит то, что не должен, это не его компетенция, это наша компетенция", — заявил Болсонару во время прямого эфира в своих социальных сетях.Моурау ранее в четверг сравнил действия России на Украине со стратегией нацистской Германии, заявил, что Бразилия "не приемлет вторжение" на Украину, и призвал к мерам, выходящим за рамки санкций.По словам Болсонару, прежде чем высказываться по украинскому конфликту сам он консультируется с главами МИД и минобороны Бразилии, и при необходимости вызывает и других министров для принятия решения.Президент Бразилии подчеркнул, что его правительство выступает за мир, не комментируя украинский конфликт, и напомнил о позитивных итогах своего недавнего визита в Москву.На прошлой неделе Жаир Болсонару совершил официальный визит в Россию и заявил, что Бразилия солидарна с Россией. Многие аналитики интерпретировали эти слова как согласие с позицией российского правительства в отношении конфликта на Украине.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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