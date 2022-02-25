01:56 25.02.2022 (обновлено: 01:57 25.02.2022)
США столкнули Россию и Украину, заявил экс-президент Боливии
Экс-президент Боливии Моралес заявил, что США столкнули Россию и Украину
Эво Моралес
БУЭНОС-АЙРЕС, 25 фев – РИА Новости. США своим вмешательством столкнули Россию и Украину, считает экс-президент Боливии Эво Моралес.
"Война никогда не является решением. Мы (являемся представителями) культуры мира. Боливия – страна-пацифист и антиимпериалист. Мы осуждаем вмешательство США, чтобы столкнуть две страны - Россию и Украину. Европа не может превратиться в театр действий США против суверенных стран", - написал он в Twitter.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Опубликовано: Максим Горбачев