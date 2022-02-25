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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/blokada-1775021525.html
Россия надеется на отмену торговой блокады Донбасса Киевом, заявил Лавров
Россия надеется на отмену торговой блокады Донбасса Киевом, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022
Россия надеется на отмену торговой блокады Донбасса Киевом, заявил Лавров
РФ надеется, что ограничения, связанные с торговой блокадой Донбасса со стороны Киева, остались позади, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:05
2022-02-25T13:19
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. РФ надеется, что ограничения, связанные с торговой блокадой Донбасса со стороны Киева, остались позади, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, тотальную блокаду Донбасса со стороны Киева молчаливо воспринимали "западные покровители" Украины. Россия в этой связи, добавил министр, вынуждена была брать на себя решающую часть снабжения Донбасса гуманитарными грузами."Надеюсь, что те ограничения, которые были связаны с торговой блокадой, объявленной Киевом, теперь уже позади", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЛНР и замглавы МИД ДНР.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, украина
13:05 25.02.2022 (обновлено: 13:19 25.02.2022)
 
Россия надеется на отмену торговой блокады Донбасса Киевом, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия надеется, что торговая блокада Донбасса Киевом останется позади

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. РФ надеется, что ограничения, связанные с торговой блокадой Донбасса со стороны Киева, остались позади, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, тотальную блокаду Донбасса со стороны Киева молчаливо воспринимали "западные покровители" Украины. Россия в этой связи, добавил министр, вынуждена была брать на себя решающую часть снабжения Донбасса гуманитарными грузами.
"Надеюсь, что те ограничения, которые были связаны с торговой блокадой, объявленной Киевом, теперь уже позади", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЛНР и замглавы МИД ДНР.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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