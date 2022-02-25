https://ria.ru/20220225/blokada-1775021525.html

Россия надеется на отмену торговой блокады Донбасса Киевом, заявил Лавров

Россия надеется на отмену торговой блокады Донбасса Киевом, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

Россия надеется на отмену торговой блокады Донбасса Киевом, заявил Лавров

РФ надеется, что ограничения, связанные с торговой блокадой Донбасса со стороны Киева, остались позади, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:05

2022-02-25T13:05

2022-02-25T13:19

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

украина

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. РФ надеется, что ограничения, связанные с торговой блокадой Донбасса со стороны Киева, остались позади, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, тотальную блокаду Донбасса со стороны Киева молчаливо воспринимали "западные покровители" Украины. Россия в этой связи, добавил министр, вынуждена была брать на себя решающую часть снабжения Донбасса гуманитарными грузами."Надеюсь, что те ограничения, которые были связаны с торговой блокадой, объявленной Киевом, теперь уже позади", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ЛНР и замглавы МИД ДНР.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр, украина