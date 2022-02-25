https://ria.ru/20220225/bezopasnost-1775156337.html

ВС России блокировали Сумы и Конотоп

ВС России блокировали Сумы и Конотоп - РИА Новости, 25.02.2022

ВС России блокировали Сумы и Конотоп

Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине блокировали города Конотоп и Сумы, принимают меры по обеспечению безопасности гражданского... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:02

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в мире

россия

конотоп

сумы

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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине блокировали города Конотоп и Сумы, принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в окрестностях, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков."Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах", - сказал Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/kiev-1775134007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Конашенков о блокировании городов Сумы и Конотопа и военных трофеях Брифинг Минобороны о блокировании Сум и Конотопа 2022-02-25T20:02 true PT1M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, россия, конотоп, сумы