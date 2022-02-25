https://ria.ru/20220225/bezopasnost-1775156337.html
ВС России блокировали Сумы и Конотоп
ВС России блокировали Сумы и Конотоп - РИА Новости, 25.02.2022
ВС России блокировали Сумы и Конотоп
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине блокировали города Конотоп и Сумы, принимают меры по обеспечению безопасности гражданского... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:02
2022-02-25T20:02
2022-02-25T20:50
в мире
россия
конотоп
сумы
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине блокировали города Конотоп и Сумы, принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в окрестностях, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков."Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах", - сказал Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/kiev-1775134007.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Игорь Конашенков о блокировании городов Сумы и Конотопа и военных трофеях
Брифинг Минобороны о блокировании Сум и Конотопа
2022-02-25T20:02
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, конотоп, сумы
20:02 25.02.2022 (обновлено: 20:50 25.02.2022)
ВС России блокировали Сумы и Конотоп
Минобороны: ВС блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры для безопасности гражданских