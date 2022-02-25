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ВС России блокировали Сумы и Конотоп
ВС России блокировали Сумы и Конотоп - РИА Новости, 25.02.2022
ВС России блокировали Сумы и Конотоп
Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине блокировали города Конотоп и Сумы, принимают меры по обеспечению безопасности гражданского... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:02
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в мире
россия
конотоп
сумы
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МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине блокировали города Конотоп и Сумы, принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в окрестностях, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков."Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах", - сказал Конашенков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
конотоп
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Игорь Конашенков о блокировании городов Сумы и Конотопа и военных трофеях
Брифинг Минобороны о блокировании Сум и Конотопа
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в мире, россия, конотоп, сумы
20:02 25.02.2022 (обновлено: 20:50 25.02.2022)
 
ВС России блокировали Сумы и Конотоп

Минобороны: ВС блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры для безопасности гражданских

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев – РИА Новости. Российские военные в ходе специальной военной операции на Украине блокировали города Конотоп и Сумы, принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в окрестностях, заявил журналистам в пятницу официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
"Подразделения Вооруженных Сил Российской Федерации блокировали Сумы и Конотоп и принимают меры по обеспечению безопасности гражданского населения в этих городах и окрестных населенных пунктах", - сказал Конашенков.
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
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