https://ria.ru/20220225/bezopasnost-1775103984.html

Российские военные обеспечат безопасность сотрудников ООН и ОБСЕ на Украине

Российские военные обеспечат безопасность сотрудников ООН и ОБСЕ на Украине - РИА Новости, 25.02.2022

Российские военные обеспечат безопасность сотрудников ООН и ОБСЕ на Украине

Военнослужащие России примут меры для обеспечения безопасности сотрудников миссий ООН и ОБСЕ на Украине, сказала официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:50

2022-02-25T16:50

2022-02-25T17:33

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Военнослужащие России примут меры для обеспечения безопасности сотрудников миссий ООН и ОБСЕ на Украине, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российскими военнослужащими будут предприняты все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников миссий ООН и ОБСЕ на Украине", - сказала Захарова на брифинге.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны. Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, оон, обсе, украина, ситуация в днр и лнр