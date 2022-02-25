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США и НАТО считают гарантии безопасности пустым звуком, заявил Нарышкин
США и НАТО считают гарантии безопасности пустым звуком, заявил Нарышкин - РИА Новости, 25.02.2022
США и НАТО считают гарантии безопасности пустым звуком, заявил Нарышкин
Власти РФ в ходе переговоров убедились, что принцип равных гарантий безопасности для членов ОБСЕ - это пустой звук для США и их союзников по НАТО, заявил... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:07
2022-02-25T14:56
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
сша
нато
россия
сергей нарышкин
обсе
владимир путин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти РФ в ходе переговоров убедились, что принцип равных гарантий безопасности для членов ОБСЕ - это пустой звук для США и их союзников по НАТО, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."В ходе последней бесплодной серии переговоров с западными лидерами российское руководство убедилось, что заложенный в документах ОБСЕ принцип равных гарантий безопасности для всех членов этой организации - пустой звук для США и других членов НАТО", - сказал Нарышкин в эфире телеканала "Россия 24".Нарышкин напомнил, что на протяжении 20-25 лет Россия беспрестанно указывала Западу на недопустимость приближения к границам РФ наступательной инфраструктуры блока НАТО, который открыто позиционирует Россию в качестве своего главного противника.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/pozitsiya-1775028378.html
https://ria.ru/20220224/tseli-1774772041.html
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, сша, нато, россия, сергей нарышкин, обсе, владимир путин
14:07 25.02.2022 (обновлено: 14:56 25.02.2022)
 
США и НАТО считают гарантии безопасности пустым звуком, заявил Нарышкин

Нарышкин заявил, что США и НАТО считают принцип равных гарантий безопасности пустым звуком

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти РФ в ходе переговоров убедились, что принцип равных гарантий безопасности для членов ОБСЕ - это пустой звук для США и их союзников по НАТО, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В ходе последней бесплодной серии переговоров с западными лидерами российское руководство убедилось, что заложенный в документах ОБСЕ принцип равных гарантий безопасности для всех членов этой организации - пустой звук для США и других членов НАТО", - сказал Нарышкин в эфире телеканала "Россия 24".
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Нарышкин напомнил, что на протяжении 20-25 лет Россия беспрестанно указывала Западу на недопустимость приближения к границам РФ наступательной инфраструктуры блока НАТО, который открыто позиционирует Россию в качестве своего главного противника.
"Мы неоднократно предлагали различные варианты, нацеленные на обеспечение единой и неделимой безопасности в Европе, учитывающей интересы всех сторон. Однако наши предложения пренебрежительно отвергались Соединенными Штатами Америки и их союзниками", - добавил директор СВР.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)В миреСШАНАТОРоссияСергей НарышкинОБСЕВладимир Путин
 
 
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