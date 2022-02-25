14:07 25.02.2022 (обновлено: 14:56 25.02.2022)
США и НАТО считают гарантии безопасности пустым звуком, заявил Нарышкин
Нарышкин заявил, что США и НАТО считают принцип равных гарантий безопасности пустым звуком
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Власти РФ в ходе переговоров убедились, что принцип равных гарантий безопасности для членов ОБСЕ - это пустой звук для США и их союзников по НАТО, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Нарышкин напомнил, что на протяжении 20-25 лет Россия беспрестанно указывала Западу на недопустимость приближения к границам РФ наступательной инфраструктуры блока НАТО, который открыто позиционирует Россию в качестве своего главного противника.
"Мы неоднократно предлагали различные варианты, нацеленные на обеспечение единой и неделимой безопасности в Европе, учитывающей интересы всех сторон. Однако наши предложения пренебрежительно отвергались Соединенными Штатами Америки и их союзниками", - добавил директор СВР.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
На утро пятницы, выведено из строя 118 украинских военных объектов, Чернобыльская АЭС взята под контроль. Украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя, отмечает Минобороны.
Судя по видео в украинских соцсетях и СМИ, разные районы страны, включая окрестности Киева, уже взяли под контроль российские войска. Детальная карта регионов Украины, в которых действуют российские военные, официально пока не публиковалась.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев