https://ria.ru/20220225/bezopasnost-1774942141.html

СМИ: ЕС нужно учесть российские опасения и попросить США сменить курс

СМИ: ЕС нужно учесть российские опасения и попросить США сменить курс - РИА Новости, 25.02.2022

СМИ: ЕС нужно учесть российские опасения и попросить США сменить курс

Европейская экономика значительно пострадает от конфликта России и Украины, поэтому во избежание дальнейшего обострения напряженности европейским странам пора... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T06:48

2022-02-25T06:48

2022-02-25T06:48

владимир путин

россия

сша

франция

нато

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750038367_0:0:2198:1237_1920x0_80_0_0_410cc76f9f510df574eecca5fca8cf0c.jpg

ПЕКИН, 25 фев – РИА Новости. Европейская экономика значительно пострадает от конфликта России и Украины, поэтому во избежание дальнейшего обострения напряженности европейским странам пора учесть разумные опасения России в области безопасности и попросить Вашингтон сменить курс сдерживания РФ, говорится в статье государственного китайского издания Global Times.Авторы статьи отмечают, что развитие ситуации на Украине будет иметь далеко идущие политические и экономические последствия в Европе. Военный конфликт на европейском континенте, несомненно, ударит по европейской экономике, которая с начала года демонстрирует признаки восстановления после пандемии, эскалация конфликта на Украине с легкостью сорвет его.В статье указано, что поскольку некоторые страны ЕС уже давно поддерживают тесные экономические и торговые связи с Россией, вполне возможно, что жесткие санкции США и их союзников, наложенные на Россию, вызовут потрясения в региональных цепочках поставок, включая поставки энергоносителей, так как Россия является важным поставщиком нефти и природного газа во многие европейские страны.Конфликт, по мнению издания, принесет целый ряд неожиданных последствий, одним из прямых его последствий станет отток капитала с европейских рынков в США, что, как ожидается, частично снизит давление на Федеральную резервную систему, которая рассматривает возможность повышения процентных ставок для сдерживания растущей инфляции в США.Между тем, добавили авторы, санкции США против России означают, что многим европейским странам придется полагаться на дорогостоящий СПГ, поставляемый Штатами. И, несомненно, по мере роста цен на нефть и газ инфляция в европейских странах будет усиливаться.Авторы статьи привели в пример проект газопровода "Северный поток-2", который призван удвоить пропускную способность газа из России в Германию. Конфликт на Украине означает, что продвигать проект газопровода в принципе становится невозможным, так как Германия заявила, что отложит его сертификацию, а без него пострадают энергетические потребности Германии и других стран ЕС.Похоже, добавили в Global Times, США могут быть единственной стороной, которая выиграет от ситуации, им не только больше не придется беспокоиться о работе "Северного потока-2", который мог бы потеснить пространство для американского СПГ на европейском рынке, но они также смогут получить еще большую долю рынка для своего СПГ по цене на 20-30% выше по сравнению с российским природным газом.Авторы отмечают, что нельзя отрицать, что Германия и Франция пытались снизить напряженность между Россией и Украиной посредством дипломатических переговоров, потому что обе страны прекрасно знают, что конфликт никогда не отвечал интересам ЕС.Однако, указано в статье, интенсивное сдерживание Соединенными Штатами России за счет расширения НАТО до порога РФ, а также решимость Москвы обеспечить собственную безопасность привели к военному конфликту. Чтобы избежать дальнейшего обострения напряженности, европейским странам пора учесть разумные и законные опасения России в области безопасности и попросить Вашингтон сменить курс.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.

https://ria.ru/20220225/demilitarizatsiya-1774925540.html

https://ria.ru/20220224/potok-1774697187.html

https://ria.ru/20220225/venesuela-1774933370.html

россия

сша

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

владимир путин, россия, сша, франция, нато, в мире