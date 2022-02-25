https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775100877.html
В Липецкой области беженцы из ДНР и ЛНР получат по 10 тысяч рублей
В Липецкой области беженцы из ДНР и ЛНР получат по 10 тысяч рублей - РИА Новости, 25.02.2022
В Липецкой области беженцы из ДНР и ЛНР получат по 10 тысяч рублей
Власти Липецкой области подготовили все необходимые документы для материальной поддержки граждан, прибывших в регион из Донецка и Луганска?, денежные средства в РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:41
2022-02-25T16:41
2022-02-25T16:41
липецкая область
игорь артамонов
беженцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_80d9f8ca868ac7229c05921533d8bf6c.jpg
ЛИПЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области подготовили все необходимые документы для материальной поддержки граждан, прибывших в регион из Донецка и Луганска?, денежные средства в размере 10 тысяч рублей поступят на счета людей в ближайшие дни, сообщил губернатор Игорь Артамонов."Работа по оформлению необходимых документов для прибывших в наш регион жителей Донбасса была проведена оперативно и качественно. Люди могут быть спокойны и уверены в том, что все выплаты они получат своевременно", – отметил Игорь Артамонов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20220222/gumpomosch-1774263996.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803119_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_64cd003e5fcabca3856e405da1795951.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, беженцы
ЛИПЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области подготовили все необходимые документы для материальной поддержки граждан, прибывших в регион из Донецка и Луганска?, денежные средства в размере 10 тысяч рублей поступят на счета людей в ближайшие дни, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
"Работа по оформлению необходимых документов для прибывших в наш регион жителей Донбасса
была проведена оперативно и качественно. Люди могут быть спокойны и уверены в том, что все выплаты они получат своевременно", – отметил Игорь Артамонов
.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Артем Смирнов