https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775100877.html

В Липецкой области беженцы из ДНР и ЛНР получат по 10 тысяч рублей

В Липецкой области беженцы из ДНР и ЛНР получат по 10 тысяч рублей - РИА Новости, 25.02.2022

В Липецкой области беженцы из ДНР и ЛНР получат по 10 тысяч рублей

Власти Липецкой области подготовили все необходимые документы для материальной поддержки граждан, прибывших в регион из Донецка и Луганска?, денежные средства в РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:41

2022-02-25T16:41

2022-02-25T16:41

липецкая область

игорь артамонов

беженцы

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ЛИПЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Власти Липецкой области подготовили все необходимые документы для материальной поддержки граждан, прибывших в регион из Донецка и Луганска?, денежные средства в размере 10 тысяч рублей поступят на счета людей в ближайшие дни, сообщил губернатор Игорь Артамонов."Работа по оформлению необходимых документов для прибывших в наш регион жителей Донбасса была проведена оперативно и качественно. Люди могут быть спокойны и уверены в том, что все выплаты они получат своевременно", – отметил Игорь Артамонов.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220222/gumpomosch-1774263996.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, беженцы