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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775085713.html
В Ростовскую область с 18 февраля въехали 115,5 тысячи беженцев из Донбасса
В Ростовскую область с 18 февраля въехали 115,5 тысячи беженцев из Донбасса - РИА Новости, 25.02.2022
В Ростовскую область с 18 февраля въехали 115,5 тысячи беженцев из Донбасса
С 18 февраля границу с Ростовской областью пересекли 115,5 тысячи беженцев из Донбасса, 6,3 тысячи из них остаются в пунктах временного размещения региона,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:58
2022-02-25T15:58
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
общество
ростовская область
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. С 18 февраля границу с Ростовской областью пересекли 115,5 тысячи беженцев из Донбасса, 6,3 тысячи из них остаются в пунктах временного размещения региона, сообщил губернатор Василий Голубев."Мы начали отсчет беженцев, которые пересекают границу, с 18 февраля. За этот период времени границу пересекли 115 тысяч человек", - сказал Голубев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, на сегодняшний день в регионе развернуто 175 ПВР, из которых занято 95. "Там находятся 6,3 тысячи человек, больше половины из них - дети", - добавил губернатор.Обеспечивают безопасность "в любой точке Ростовской области" в том числе и казаки, добавил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775009877.html
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Дарья Буймова
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владимир путин, россия, украина, донбасс, общество, ростовская область
15:58 25.02.2022
 
В Ростовскую область с 18 февраля въехали 115,5 тысячи беженцев из Донбасса

В Ростовскую область с 18 февраля въехали 115,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. С 18 февраля границу с Ростовской областью пересекли 115,5 тысячи беженцев из Донбасса, 6,3 тысячи из них остаются в пунктах временного размещения региона, сообщил губернатор Василий Голубев.
"Мы начали отсчет беженцев, которые пересекают границу, с 18 февраля. За этот период времени границу пересекли 115 тысяч человек", - сказал Голубев в эфире телеканала "Россия 24".
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцам из Донбасса в Самарской области помогут с трудоустройством
По его словам, на сегодняшний день в регионе развернуто 175 ПВР, из которых занято 95. "Там находятся 6,3 тысячи человек, больше половины из них - дети", - добавил губернатор.
"Что касается обеспечения безопасности (беженцев и жителей региона - ред.), она обеспечивается. Мы точно понимаем, что обеспечение безопасности - это одна из наших принципиальных задач", - подчеркнул Голубев.
Обеспечивают безопасность "в любой точке Ростовской области" в том числе и казаки, добавил он.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 20:05Религия
РПЦ передала 1 миллион рублей на помощь беженцам из Донбасса
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассОбществоРостовская область
 
 
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