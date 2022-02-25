https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775085713.html

В Ростовскую область с 18 февраля въехали 115,5 тысячи беженцев из Донбасса

В Ростовскую область с 18 февраля въехали 115,5 тысячи беженцев из Донбасса - РИА Новости, 25.02.2022

В Ростовскую область с 18 февраля въехали 115,5 тысячи беженцев из Донбасса

С 18 февраля границу с Ростовской областью пересекли 115,5 тысячи беженцев из Донбасса, 6,3 тысячи из них остаются в пунктах временного размещения региона,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:58

2022-02-25T15:58

2022-02-25T15:58

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

общество

ростовская область

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. С 18 февраля границу с Ростовской областью пересекли 115,5 тысячи беженцев из Донбасса, 6,3 тысячи из них остаются в пунктах временного размещения региона, сообщил губернатор Василий Голубев."Мы начали отсчет беженцев, которые пересекают границу, с 18 февраля. За этот период времени границу пересекли 115 тысяч человек", - сказал Голубев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, на сегодняшний день в регионе развернуто 175 ПВР, из которых занято 95. "Там находятся 6,3 тысячи человек, больше половины из них - дети", - добавил губернатор.Обеспечивают безопасность "в любой точке Ростовской области" в том числе и казаки, добавил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775009877.html

https://ria.ru/20220224/rpts-1774874827.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, россия, украина, донбасс, общество, ростовская область