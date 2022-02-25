https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775085713.html
В Ростовскую область с 18 февраля въехали 115,5 тысячи беженцев из Донбасса
В Ростовскую область с 18 февраля въехали 115,5 тысячи беженцев из Донбасса - РИА Новости, 25.02.2022
В Ростовскую область с 18 февраля въехали 115,5 тысячи беженцев из Донбасса
С 18 февраля границу с Ростовской областью пересекли 115,5 тысячи беженцев из Донбасса, 6,3 тысячи из них остаются в пунктах временного размещения региона,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:58
2022-02-25T15:58
2022-02-25T15:58
обострение ситуации в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
общество
ростовская область
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. С 18 февраля границу с Ростовской областью пересекли 115,5 тысячи беженцев из Донбасса, 6,3 тысячи из них остаются в пунктах временного размещения региона, сообщил губернатор Василий Голубев."Мы начали отсчет беженцев, которые пересекают границу, с 18 февраля. За этот период времени границу пересекли 115 тысяч человек", - сказал Голубев в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, на сегодняшний день в регионе развернуто 175 ПВР, из которых занято 95. "Там находятся 6,3 тысячи человек, больше половины из них - дети", - добавил губернатор.Обеспечивают безопасность "в любой точке Ростовской области" в том числе и казаки, добавил он.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775009877.html
https://ria.ru/20220224/rpts-1774874827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, украина, донбасс, общество, ростовская область
В Ростовскую область с 18 февраля въехали 115,5 тысячи беженцев из Донбасса
В Ростовскую область с 18 февраля въехали 115,5 тысячи беженцев из ДНР и ЛНР
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. С 18 февраля границу с Ростовской областью пересекли 115,5 тысячи беженцев из Донбасса, 6,3 тысячи из них остаются в пунктах временного размещения региона, сообщил губернатор Василий Голубев.
"Мы начали отсчет беженцев, которые пересекают границу, с 18 февраля. За этот период времени границу пересекли 115 тысяч человек", - сказал Голубев в эфире телеканала "Россия 24"
.
По его словам, на сегодняшний день в регионе развернуто 175 ПВР, из которых занято 95. "Там находятся 6,3 тысячи человек, больше половины из них - дети", - добавил губернатор.
"Что касается обеспечения безопасности (беженцев и жителей региона - ред.), она обеспечивается. Мы точно понимаем, что обеспечение безопасности - это одна из наших принципиальных задач", - подчеркнул Голубев.
Обеспечивают безопасность "в любой точке Ростовской области" в том числе и казаки, добавил он.
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине
режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Дарья Буймова