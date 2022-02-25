https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775078308.html

Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил Кадыров

Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил Кадыров - РИА Новости, 25.02.2022

Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил Кадыров

Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:37

2022-02-25T15:37

2022-02-25T15:37

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

россия

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ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил глава республики Рамзан Кадыров.Ранее в пятницу на фоне ситуации на Украине он собрал в Грозном более 10 тысяч бойцов силовых структур Чечни. Ранее в феврале руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан обеих республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения войск Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей."Если нужно, каждая семья готова взять на себя беженцев столько, сколько они могут. Потому что нас тоже принимали: и на Украине, и в Луганске, в Крыму, в других регионах России. В республике команда Ахмата-Хаджи Кадырова уже готовится принимать беженцев. Если есть желание приехать в республику, здесь тоже готовим места", - сказал Кадыров журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/medpomosch-1774847334.html

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775009877.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, россия