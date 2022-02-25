Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров: каждая семья в республике готова принять беженцев из Донбасса
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Ранее в пятницу на фоне ситуации на Украине он собрал в Грозном более 10 тысяч бойцов силовых структур Чечни. Ранее в феврале руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан обеих республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения войск Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.
"Если нужно, каждая семья готова взять на себя беженцев столько, сколько они могут. Потому что нас тоже принимали: и на Украине, и в Луганске, в Крыму, в других регионах России. В республике команда Ахмата-Хаджи Кадырова уже готовится принимать беженцев. Если есть желание приехать в республику, здесь тоже готовим места", - сказал Кадыров журналистам.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Игорь Тоноян