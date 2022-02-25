Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775078308.html
Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил Кадыров
Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил Кадыров - РИА Новости, 25.02.2022
Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил Кадыров
Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил глава республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:37
2022-02-25T15:37
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155275/21/1552752126_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_de117ee00a325422c69cf9856cb9d569.jpg
ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил глава республики Рамзан Кадыров.Ранее в пятницу на фоне ситуации на Украине он собрал в Грозном более 10 тысяч бойцов силовых структур Чечни. Ранее в феврале руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан обеих республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения войск Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей."Если нужно, каждая семья готова взять на себя беженцев столько, сколько они могут. Потому что нас тоже принимали: и на Украине, и в Луганске, в Крыму, в других регионах России. В республике команда Ахмата-Хаджи Кадырова уже готовится принимать беженцев. Если есть желание приехать в республику, здесь тоже готовим места", - сказал Кадыров журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/medpomosch-1774847334.html
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775009877.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155275/21/1552752126_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ce5760892758765aa1824d8cc6eede61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, донбасс, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, россия
15:37 25.02.2022
 
Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров: каждая семья в республике готова принять беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
Ранее в пятницу на фоне ситуации на Украине он собрал в Грозном более 10 тысяч бойцов силовых структур Чечни. Ранее в феврале руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан обеих республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения войск Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей.
Пункт временного размещения жителей Донецкой и Луганской народных республик в Зернограде - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 18:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В России медпомощь беженцам из Донбасса оказывают бесплатно
"Если нужно, каждая семья готова взять на себя беженцев столько, сколько они могут. Потому что нас тоже принимали: и на Украине, и в Луганске, в Крыму, в других регионах России. В республике команда Ахмата-Хаджи Кадырова уже готовится принимать беженцев. Если есть желание приехать в республику, здесь тоже готовим места", - сказал Кадыров журналистам.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцам из Донбасса в Самарской области помогут с трудоустройством
Опубликовано: Игорь Тоноян
 
ОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДонбассЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала