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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775077492.html
Самарская область ввела режим повышенной готовности после прибытия беженцев
Самарская область ввела режим повышенной готовности после прибытия беженцев - РИА Новости, 25.02.2022
Самарская область ввела режим повышенной готовности после прибытия беженцев
Режим повышенной готовности введен на территории Самарской области в связи с прибытием в регион беженцев из Донбасса, соответствующее постановление губернатора... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:35
2022-02-25T15:45
обострение ситуации в днр и лнр
общество
самарская область
донбасс
ситуация в днр и лнр
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САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на территории Самарской области в связи с прибытием в регион беженцев из Донбасса, соответствующее постановление губернатора опубликовано в пятницу на сайте облправительства.В пятницу ночью на станцию Тольятти в Самарской области прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. На нем приехали 266 человек из ДНР и ЛНР, в том числе 137 детей."Ввести на территории Самарской области режим повышенной готовности... связанный с прибытием в Самарскую область граждан с территорий, граничащих с Российской Федерацией", - говорится в документе.Уточняется, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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самарская область
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Варвара Скокшина
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общество, самарская область, донбасс, ситуация в днр и лнр
15:35 25.02.2022 (обновлено: 15:45 25.02.2022)
 
Самарская область ввела режим повышенной готовности после прибытия беженцев

В Самарской области ввели режим повышенной готовности после прибытия беженцев из Донбасса

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой Народной Республики
Сотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС во время эвакуации жителей Донецкой Народной Республики
Читать ria.ru в
САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на территории Самарской области в связи с прибытием в регион беженцев из Донбасса, соответствующее постановление губернатора опубликовано в пятницу на сайте облправительства.
В пятницу ночью на станцию Тольятти в Самарской области прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. На нем приехали 266 человек из ДНР и ЛНР, в том числе 137 детей.
"Ввести на территории Самарской области режим повышенной готовности... связанный с прибытием в Самарскую область граждан с территорий, граничащих с Российской Федерацией", - говорится в документе.
Уточняется, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
23 февраля, 20:12Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ситуация вокруг Украины может привести к кризису с беженцами, считают в США
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоСамарская областьДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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