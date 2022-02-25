https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775077492.html

Самарская область ввела режим повышенной готовности после прибытия беженцев

Самарская область ввела режим повышенной готовности после прибытия беженцев - РИА Новости, 25.02.2022

Самарская область ввела режим повышенной готовности после прибытия беженцев

Режим повышенной готовности введен на территории Самарской области в связи с прибытием в регион беженцев из Донбасса, соответствующее постановление губернатора... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:35

2022-02-25T15:35

2022-02-25T15:45

обострение ситуации в днр и лнр

общество

самарская область

донбасс

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774658482_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a5f6970086d4349794c6cc4e309e9f10.jpg

САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на территории Самарской области в связи с прибытием в регион беженцев из Донбасса, соответствующее постановление губернатора опубликовано в пятницу на сайте облправительства.В пятницу ночью на станцию Тольятти в Самарской области прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. На нем приехали 266 человек из ДНР и ЛНР, в том числе 137 детей."Ввести на территории Самарской области режим повышенной готовности... связанный с прибытием в Самарскую область граждан с территорий, граничащих с Российской Федерацией", - говорится в документе.Уточняется, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/ukraina-1774578583.html

самарская область

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, самарская область, донбасс, ситуация в днр и лнр