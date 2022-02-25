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Самарская область ввела режим повышенной готовности после прибытия беженцев
Самарская область ввела режим повышенной готовности после прибытия беженцев - РИА Новости, 25.02.2022
Самарская область ввела режим повышенной готовности после прибытия беженцев
Режим повышенной готовности введен на территории Самарской области в связи с прибытием в регион беженцев из Донбасса, соответствующее постановление губернатора... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:35
2022-02-25T15:35
2022-02-25T15:45
обострение ситуации в днр и лнр
общество
самарская область
донбасс
ситуация в днр и лнр
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САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на территории Самарской области в связи с прибытием в регион беженцев из Донбасса, соответствующее постановление губернатора опубликовано в пятницу на сайте облправительства.В пятницу ночью на станцию Тольятти в Самарской области прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. На нем приехали 266 человек из ДНР и ЛНР, в том числе 137 детей."Ввести на территории Самарской области режим повышенной готовности... связанный с прибытием в Самарскую область граждан с территорий, граничащих с Российской Федерацией", - говорится в документе.Уточняется, что постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, самарская область, донбасс, ситуация в днр и лнр
15:35 25.02.2022 (обновлено: 15:45 25.02.2022)
Самарская область ввела режим повышенной готовности после прибытия беженцев
В Самарской области ввели режим повышенной готовности после прибытия беженцев из Донбасса