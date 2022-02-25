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Власти Адыгеи организуют соцподдержку беженцев с Донбасса

Власти Адыгеи организуют соцподдержку беженцев с Донбасса - РИА Новости, 25.02.2022

Власти Адыгеи организуют соцподдержку беженцев с Донбасса

Власти Адыгеи организуют социальную поддержку беженцев с Донбасса, прибывших в республику, и получение ими денежных выплат, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:52

2022-02-25T13:52

2022-02-25T13:52

республика адыгея

мурат кумпилов

республика адыгея

луганская народная республика

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эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

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КРАСНОДАР, 25 фев – РИА Новости. Власти Адыгеи организуют социальную поддержку беженцев с Донбасса, прибывших в республику, и получение ими денежных выплат, сообщает пресс-служба правительства региона.И.о. премьер-министра Адыгеи Анзаур Керашев провел оперативное совещание по вопросам организации социальной поддержки граждан, вынужденно покинувших территорию Донбасса в экстренном массовом порядке и прибывших на территорию Республики Адыгея. Основным вопросом повестки дня стало обеспечение оперативного межведомственного взаимодействия по организации предоставления материальной помощи… в размере 10 тысяч рублей на каждого", - говорится в сообщении.Отмечается, что власти выработали единый алгоритм действий от поступления обращения на единый номер "112" до передачи сформированных списков получателей в минтруда и соцразвития Ростовской области, которое является уполномоченным органом на выплату данной материальной помощи.Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил о поддержке признания независимости ЛНР и ДНР.

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республика адыгея

луганская народная республика

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

мурат кумпилов, республика адыгея, луганская народная республика, донецкая народная республика, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире