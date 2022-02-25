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Беженцам из Донбасса в Самарской области помогут с трудоустройством

Беженцам из Донбасса в Самарской области помогут с трудоустройством - РИА Новости, 25.02.2022

Беженцам из Донбасса в Самарской области помогут с трудоустройством

Жителям ЛНР и ДНР, эвакуированным в Самарскую область, предложат варианты трудоустройства, также будет обеспечен образовательный процесс и досуг детей и... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T12:30

2022-02-25T12:30

2022-02-25T12:31

обострение ситуации в днр и лнр

владимир путин

донецкая народная республика

самарская область

россия

эвакуация жителей днр и лнр в россию

общество

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САМАРА, 25 фев - РИА Новости. Жителям ЛНР и ДНР, эвакуированным в Самарскую область, предложат варианты трудоустройства, также будет обеспечен образовательный процесс и досуг детей и взрослых, сообщает пресс-служба правительства региона.В пятницу ночью на станцию Тольятти в Самарской области прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса. На нем приехали 266 вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР, в том числе 137 детей."Во всех четырех ПВР, которые расположены на территории Самарской области, для переселенцев подготовлены комфортные номера для проживания, организовано полноценное питание, будет обеспечен образовательный процесс и досуг детей и взрослых. Набор вакансий для временного трудоустройства предложат мобильные пункты центров занятости", - говорится в сообщении.Кроме того, в пунктах временного размещения все прибывшие смогут оформить и получить единовременную социальную выплату в 10 тысяч рублей, а также сим-карты.По информации пресс-службы, большую часть прибывших в Самарскую область беженцев – 178 человек - разместили на базе отдыха "Дубки" в Самаре. В пятницу они начнут получать необходимую помощь от социальных и миграционных служб, пройдут медицинское обследование и ПЦР-тестирование.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир путин, донецкая народная республика, самарская область, россия, эвакуация жителей днр и лнр в россию, общество