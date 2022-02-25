https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1774993114.html
Девочке из Донецка вручили мишку в честь дня рождения
Девочке из Донецка вручили мишку в честь дня рождения - РИА Новости, 25.02.2022
Девочке из Донецка вручили мишку в честь дня рождения
Девочке Дарине из донецкого интерната вручили плюшевого мишку вместо того, которого мама не успела подарить из-за эвакуации в Ростовскую область, передает... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:37
2022-02-25T11:37
2022-02-25T16:03
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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ХУТОР ЗОЛОТАЯ КОСА (Ростовская область), 25 фев - РИА Новости. Девочке Дарине из донецкого интерната вручили плюшевого мишку вместо того, которого мама не успела подарить из-за эвакуации в Ростовскую область, передает корреспондент РИА Новости.Ранее воспитанница школы-интерната из Донецка по имени Дарина рассказала журналистам, что мама обещала ей на день рождения подарить плюшевого мишку, но не успела, потому что "началась война". Дети из интернета были эвакуированы в лагерь "Ромашка" Ростовской области.В пятницу Дарине подарили плюшевого медведя, девочка его сразу обняла и заулыбалась."Спасибо! Пока не знаю, как назову", - сказала Дарина.Подарки достались не только ей, детям из интернета также передали настольные игры, карандаши, фломастеры, пластилин и прочее.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/rpts-1774874827.html
https://ria.ru/20220224/donbass-1774800017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
11:37 25.02.2022 (обновлено: 16:03 25.02.2022)
Девочке из Донецка вручили мишку в честь дня рождения
Девочке из Донецка вручили мишку вместо того, что не успела подарить мама из-за эвакуации