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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1774993114.html
Девочке из Донецка вручили мишку в честь дня рождения
Девочке из Донецка вручили мишку в честь дня рождения - РИА Новости, 25.02.2022
Девочке из Донецка вручили мишку в честь дня рождения
Девочке Дарине из донецкого интерната вручили плюшевого мишку вместо того, которого мама не успела подарить из-за эвакуации в Ростовскую область, передает... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:37
2022-02-25T16:03
обострение ситуации в днр и лнр
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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ХУТОР ЗОЛОТАЯ КОСА (Ростовская область), 25 фев - РИА Новости. Девочке Дарине из донецкого интерната вручили плюшевого мишку вместо того, которого мама не успела подарить из-за эвакуации в Ростовскую область, передает корреспондент РИА Новости.Ранее воспитанница школы-интерната из Донецка по имени Дарина рассказала журналистам, что мама обещала ей на день рождения подарить плюшевого мишку, но не успела, потому что "началась война". Дети из интернета были эвакуированы в лагерь "Ромашка" Ростовской области.В пятницу Дарине подарили плюшевого медведя, девочка его сразу обняла и заулыбалась."Спасибо! Пока не знаю, как назову", - сказала Дарина.Подарки достались не только ей, детям из интернета также передали настольные игры, карандаши, фломастеры, пластилин и прочее.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/rpts-1774874827.html
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Дарья Буймова
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353
60
общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
11:37 25.02.2022 (обновлено: 16:03 25.02.2022)
 
Девочке из Донецка вручили мишку в честь дня рождения

Девочке из Донецка вручили мишку вместо того, что не успела подарить мама из-за эвакуации

© РИА Новости / Светлана СамсоноваДевочке Дарине из донецкого интерната вручили плюшевого мишку
Девочке Дарине из донецкого интерната вручили плюшевого мишку - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Девочке Дарине из донецкого интерната вручили плюшевого мишку
Читать ria.ru в
ХУТОР ЗОЛОТАЯ КОСА (Ростовская область), 25 фев - РИА Новости. Девочке Дарине из донецкого интерната вручили плюшевого мишку вместо того, которого мама не успела подарить из-за эвакуации в Ростовскую область, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее воспитанница школы-интерната из Донецка по имени Дарина рассказала журналистам, что мама обещала ей на день рождения подарить плюшевого мишку, но не успела, потому что "началась война". Дети из интернета были эвакуированы в лагерь "Ромашка" Ростовской области.
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 20:05Религия
РПЦ передала 1 миллион рублей на помощь беженцам из Донбасса
В пятницу Дарине подарили плюшевого медведя, девочка его сразу обняла и заулыбалась.
"Спасибо! Пока не знаю, как назову", - сказала Дарина.
Подарки достались не только ей, детям из интернета также передали настольные игры, карандаши, фломастеры, пластилин и прочее.
© РИА Новости / Светлана СамсоноваДети из донецкого интерната с подарками
Дети из донецкого интерната с подарками - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Дети из донецкого интерната с подарками
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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24 февраля, 16:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жительница Барнаула рассказала, как убегала из Луганской области
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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