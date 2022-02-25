https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1774993114.html

Девочке из Донецка вручили мишку в честь дня рождения

Девочке из Донецка вручили мишку в честь дня рождения - РИА Новости, 25.02.2022

Девочке из Донецка вручили мишку в честь дня рождения

Девочке Дарине из донецкого интерната вручили плюшевого мишку вместо того, которого мама не успела подарить из-за эвакуации в Ростовскую область, передает... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:37

2022-02-25T11:37

2022-02-25T16:03

обострение ситуации в днр и лнр

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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ХУТОР ЗОЛОТАЯ КОСА (Ростовская область), 25 фев - РИА Новости. Девочке Дарине из донецкого интерната вручили плюшевого мишку вместо того, которого мама не успела подарить из-за эвакуации в Ростовскую область, передает корреспондент РИА Новости.Ранее воспитанница школы-интерната из Донецка по имени Дарина рассказала журналистам, что мама обещала ей на день рождения подарить плюшевого мишку, но не успела, потому что "началась война". Дети из интернета были эвакуированы в лагерь "Ромашка" Ростовской области.В пятницу Дарине подарили плюшевого медведя, девочка его сразу обняла и заулыбалась."Спасибо! Пока не знаю, как назову", - сказала Дарина.Подарки достались не только ей, детям из интернета также передали настольные игры, карандаши, фломастеры, пластилин и прочее.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/rpts-1774874827.html

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донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина