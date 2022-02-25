https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1774967588.html

В Ростовской области остаются более шести тысяч беженцев из ЛНР и ДНР

В Ростовской области остаются более шести тысяч беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 25.02.2022

В Ростовской области остаются более шести тысяч беженцев из ЛНР и ДНР

В Ростовской области остаются более 6 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, они находятся в 96 пунктах временного размещения, сообщил замминистра региональной политики и РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:14

2022-02-25T10:14

2022-02-25T10:22

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. В Ростовской области остаются более 6 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, они находятся в 96 пунктах временного размещения, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин."На территории региона в 96 пунктах временного размещения размещены более 6 тысяч прибывших граждан ДНР и ЛНР", - сказал Тюрин журналистам.Он добавил, что всего в регионе подготовлены 175 пунктов временного размещения, которые способны принять более 12 тысяч человек.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщало о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/rpts-1774874827.html

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1774949891.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина