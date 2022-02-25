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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1774967588.html
В Ростовской области остаются более шести тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
В Ростовской области остаются более шести тысяч беженцев из ЛНР и ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
В Ростовской области остаются более шести тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
В Ростовской области остаются более 6 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, они находятся в 96 пунктах временного размещения, сообщил замминистра региональной политики и РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:14
2022-02-25T10:22
обострение ситуации в днр и лнр
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. В Ростовской области остаются более 6 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, они находятся в 96 пунктах временного размещения, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин."На территории региона в 96 пунктах временного размещения размещены более 6 тысяч прибывших граждан ДНР и ЛНР", - сказал Тюрин журналистам.Он добавил, что всего в регионе подготовлены 175 пунктов временного размещения, которые способны принять более 12 тысяч человек.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщало о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220224/rpts-1774874827.html
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Дарья Буймова
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, украина
10:14 25.02.2022 (обновлено: 10:22 25.02.2022)
 
В Ростовской области остаются более шести тысяч беженцев из ЛНР и ДНР

В Ростовской области в 96 ПВР остаются более шести тысяч беженцев из ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества "Ермак" в Зернограде Ростовской области
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества Ермак в Зернограде Ростовской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества "Ермак" в Зернограде Ростовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. В Ростовской области остаются более 6 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, они находятся в 96 пунктах временного размещения, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
"На территории региона в 96 пунктах временного размещения размещены более 6 тысяч прибывших граждан ДНР и ЛНР", - сказал Тюрин журналистам.
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 20:05Религия
РПЦ передала 1 миллион рублей на помощь беженцам из Донбасса
Он добавил, что всего в регионе подготовлены 175 пунктов временного размещения, которые способны принять более 12 тысяч человек.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщало о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие Белгород - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:46Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Новосибирская область готова принять 1,2 тысячи беженцев из Донбасса
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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