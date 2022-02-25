10:14 25.02.2022 (обновлено: 10:22 25.02.2022)
В Ростовской области остаются более шести тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
В Ростовской области в 96 ПВР остаются более шести тысяч беженцев из ЛНР и ДНР
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества "Ермак" в Зернограде Ростовской области
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, временно размещенные в доме детского творчества "Ермак" в Зернограде Ростовской области. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. В Ростовской области остаются более 6 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР, они находятся в 96 пунктах временного размещения, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
"На территории региона в 96 пунктах временного размещения размещены более 6 тысяч прибывших граждан ДНР и ЛНР", - сказал Тюрин журналистам.
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Он добавил, что всего в регионе подготовлены 175 пунктов временного размещения, которые способны принять более 12 тысяч человек.
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщало о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Опубликовано: Дарья Буймова