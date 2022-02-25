Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1774966243.html
Около семи тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки
Около семи тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки - РИА Новости, 25.02.2022
Около семи тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки
Около 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР за сутки пересекли границу РФ в Ростовской области, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:08
2022-02-25T10:09
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773938077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_460a3fd277985b4f3ad06f13c06a4f84.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Около 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР за сутки пересекли границу РФ в Ростовской области, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин."По информации погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за истекшие сутки границу пересекли более 7 тысяч граждан", - сказал Тюрин журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773938077_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_1973eb57108c935858647d2ff167d79b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, в мире, ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:08 25.02.2022 (обновлено: 10:09 25.02.2022)
 
Около семи тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки

Около семи тысяч беженцев пересекли российскую границу в Ростовской области за сутки

© РИА Новости / Андрей Архипов / Перейти в фотобанкЖители Донбасса у автобусов
Жители Донбасса у автобусов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Андрей Архипов
Перейти в фотобанк
Жители Донбасса у автобусов
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Около 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР за сутки пересекли границу РФ в Ростовской области, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
"По информации погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за истекшие сутки границу пересекли более 7 тысяч граждан", - сказал Тюрин журналистам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
Инфографика
Посмотреть
Опубликовано: Ольга Маркова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРостовская областьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала