https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1774966243.html
Около семи тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки
Около семи тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки - РИА Новости, 25.02.2022
Около семи тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки
Около 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР за сутки пересекли границу РФ в Ростовской области, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:08
2022-02-25T10:08
2022-02-25T10:09
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773938077_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_460a3fd277985b4f3ad06f13c06a4f84.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Около 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР за сутки пересекли границу РФ в Ростовской области, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин."По информации погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за истекшие сутки границу пересекли более 7 тысяч граждан", - сказал Тюрин журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
ростовская область
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773938077_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_1973eb57108c935858647d2ff167d79b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:08 25.02.2022 (обновлено: 10:09 25.02.2022)
Около семи тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки
Около семи тысяч беженцев пересекли российскую границу в Ростовской области за сутки