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Около семи тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки

Около семи тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки - РИА Новости, 25.02.2022

Около семи тысяч беженцев пересекли границу в Ростовской области за сутки

Около 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР за сутки пересекли границу РФ в Ростовской области, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:08

2022-02-25T10:08

2022-02-25T10:09

обострение ситуации в днр и лнр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Около 7 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР за сутки пересекли границу РФ в Ростовской области, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин."По информации погрануправления ФСБ России по Ростовской области, за истекшие сутки границу пересекли более 7 тысяч граждан", - сказал Тюрин журналистам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, в мире, ростовская область, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)