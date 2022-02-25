https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1774932441.html
Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины
Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины - РИА Новости, 25.02.2022
Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины
США готовы принять беженцев с Украины, но ожидают, что большая часть из них осядет в других странах Европы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T02:16
2022-02-25T02:16
2022-02-25T02:17
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США готовы принять беженцев с Украины, но ожидают, что большая часть из них осядет в других странах Европы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них - если не большинство - пожелают отправиться в соседние страны", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Она добавила, что Вашингтон находится в контакте с европейскими партнерами по вопросу создания условий, необходимых для размещения украинских беженцев. "Мы поддерживаем обсуждения с нашими союзниками на данную тему уже некоторое время", - указала представитель Белого дома.
https://ria.ru/20220225/postavki-1774931656.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
02:16 25.02.2022 (обновлено: 02:17 25.02.2022)
Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины
Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины