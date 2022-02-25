https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1774932441.html

Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины

Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины - РИА Новости, 25.02.2022

Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины

США готовы принять беженцев с Украины, но ожидают, что большая часть из них осядет в других странах Европы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T02:16

2022-02-25T02:16

2022-02-25T02:17

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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США готовы принять беженцев с Украины, но ожидают, что большая часть из них осядет в других странах Европы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них - если не большинство - пожелают отправиться в соседние страны", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Она добавила, что Вашингтон находится в контакте с европейскими партнерами по вопросу создания условий, необходимых для размещения украинских беженцев. "Мы поддерживаем обсуждения с нашими союзниками на данную тему уже некоторое время", - указала представитель Белого дома.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, украина