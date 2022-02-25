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Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины
Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины - РИА Новости, 25.02.2022
Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины
США готовы принять беженцев с Украины, но ожидают, что большая часть из них осядет в других странах Европы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T02:16
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в мире
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США готовы принять беженцев с Украины, но ожидают, что большая часть из них осядет в других странах Европы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них - если не большинство - пожелают отправиться в соседние страны", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.Она добавила, что Вашингтон находится в контакте с европейскими партнерами по вопросу создания условий, необходимых для размещения украинских беженцев. "Мы поддерживаем обсуждения с нашими союзниками на данную тему уже некоторое время", - указала представитель Белого дома.
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в мире, сша, украина
02:16 25.02.2022 (обновлено: 02:17 25.02.2022)
 
Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины

Пресс-секретарь Белого дома Псаки заявила, что США примут беженцев с Украины

© AP Photo / Alex BrandonПресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псакии во время брифинга в Белом доме
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. США готовы принять беженцев с Украины, но ожидают, что большая часть из них осядет в других странах Европы, заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них - если не большинство - пожелают отправиться в соседние страны", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
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Она добавила, что Вашингтон находится в контакте с европейскими партнерами по вопросу создания условий, необходимых для размещения украинских беженцев. "Мы поддерживаем обсуждения с нашими союзниками на данную тему уже некоторое время", - указала представитель Белого дома.
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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