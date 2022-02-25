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Белоруссия готова оказывать поддержку России, заявил Мишустин
Белоруссия готова оказывать поддержку России, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2022
Белоруссия готова оказывать поддержку России, заявил Мишустин
Белоруссия готова оказать поддержку России несмотря на давление извне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:54
2022-02-25T18:08
белоруссия
россия
экономика
михаил мишустин
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Белоруссия готова оказать поддержку России несмотря на давление извне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На полях межправсовета прошли двусторонние встречи с коллегами из Казахстана, Белоруссии и Киргизии, каждая из них была посвящена решению задач в торгово-экономической сфере ... Белорусский коллега Роман Александрович Головченко подчеркнул, что вопреки давлению извне, наши страны успешно реализуют совместные проекты, Белоруссия готова оказывать поддержку РФ", - сказал Мишустин в ходе совещания о текущей экономической ситуации.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774909488.html
https://ria.ru/20220225/belorussiya-1774863287.html
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белоруссия, россия, экономика, михаил мишустин, санкции в отношении россии
17:54 25.02.2022 (обновлено: 18:08 25.02.2022)
 
Белоруссия готова оказывать поддержку России, заявил Мишустин

Премьер Мишустин: Белоруссия готова оказывать поддержку России

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Белоруссия готова оказать поддержку России несмотря на давление извне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"На полях межправсовета прошли двусторонние встречи с коллегами из Казахстана, Белоруссии и Киргизии, каждая из них была посвящена решению задач в торгово-экономической сфере ... Белорусский коллега Роман Александрович Головченко подчеркнул, что вопреки давлению извне, наши страны успешно реализуют совместные проекты, Белоруссия готова оказывать поддержку РФ", - сказал Мишустин в ходе совещания о текущей экономической ситуации.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
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США ввели санкции против Белоруссии за поддержку операции в Донбассе
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00
"Трудно было позвонить?" Возможны ли новые Минские соглашения
Опубликовано: Кирилл Волков
 
БелоруссияРоссияЭкономикаМихаил МишустинСанкции в отношении России
 
 
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