https://ria.ru/20220225/belorussiya-1775124403.html

Белоруссия готова оказывать поддержку России, заявил Мишустин

Белоруссия готова оказывать поддержку России, заявил Мишустин - РИА Новости, 25.02.2022

Белоруссия готова оказывать поддержку России, заявил Мишустин

Белоруссия готова оказать поддержку России несмотря на давление извне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:54

2022-02-25T17:54

2022-02-25T18:08

белоруссия

россия

экономика

михаил мишустин

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Белоруссия готова оказать поддержку России несмотря на давление извне, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."На полях межправсовета прошли двусторонние встречи с коллегами из Казахстана, Белоруссии и Киргизии, каждая из них была посвящена решению задач в торгово-экономической сфере ... Белорусский коллега Роман Александрович Головченко подчеркнул, что вопреки давлению извне, наши страны успешно реализуют совместные проекты, Белоруссия готова оказывать поддержку РФ", - сказал Мишустин в ходе совещания о текущей экономической ситуации.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, но единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774909488.html

https://ria.ru/20220225/belorussiya-1774863287.html

белоруссия

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

белоруссия, россия, экономика, михаил мишустин, санкции в отношении россии