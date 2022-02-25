Минск выразил готовность помочь в переговорах Москвы и Киева
МИД Белоруссии выразил готовность оказать содействие в переговорах России и Украины
© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии
МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск готов оказать любое содействие и сделать все от него зависящее, если Москва и Киев договорятся о проведении переговоров по урегулированию ситуации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента.
"Если стороны достигнут договоренности, мы будем готовы оказать любое содействие и сделать все от нас зависящее", - сказал Глаз РИА Новости, комментируя возможность организации в Минске российско-украинских переговоров.
Он подчеркнул, что белорусская сторона всегда говорила о своей готовности сделать "все возможное для установления мира в Украине, прекращения кровопролития между братскими славянскими народами".
"Беларусь всегда выступала за решение любых вопросов дипломатическим способом и путём переговоров. Опыт работы контактной группы (по урегулированию в Донбассе – ред.) в Минске, когда все стороны высказывали лишь благодарности в адрес белорусской стороны, красноречиво подтверждает наш ответственный подход на деле к такого рода вещам. В текущей же ситуации сам Бог велел нам сделать все возможное", - подчеркнул пресс-секретарь.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев