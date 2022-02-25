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Минск выразил готовность помочь в переговорах Москвы и Киева
Минск выразил готовность помочь в переговорах Москвы и Киева - РИА Новости, 25.02.2022
Минск выразил готовность помочь в переговорах Москвы и Киева
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск готов оказать любое содействие и сделать все от него зависящее, если Москва и Киев договорятся о... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:38
2022-02-25T17:38
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МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск готов оказать любое содействие и сделать все от него зависящее, если Москва и Киев договорятся о проведении переговоров по урегулированию ситуации.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента."Если стороны достигнут договоренности, мы будем готовы оказать любое содействие и сделать все от нас зависящее", - сказал Глаз РИА Новости, комментируя возможность организации в Минске российско-украинских переговоров.Он подчеркнул, что белорусская сторона всегда говорила о своей готовности сделать "все возможное для установления мира в Украине, прекращения кровопролития между братскими славянскими народами"."Беларусь всегда выступала за решение любых вопросов дипломатическим способом и путём переговоров. Опыт работы контактной группы (по урегулированию в Донбассе – ред.) в Минске, когда все стороны высказывали лишь благодарности в адрес белорусской стороны, красноречиво подтверждает наш ответственный подход на деле к такого рода вещам. В текущей же ситуации сам Бог велел нам сделать все возможное", - подчеркнул пресс-секретарь.
https://ria.ru/20220225/belorussiya-1774863287.html
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в мире, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, белоруссия, мид белоруссии
17:38 25.02.2022
 
Минск выразил готовность помочь в переговорах Москвы и Киева

МИД Белоруссии выразил готовность оказать содействие в переговорах России и Украины

© Sputnik / Виктор ТолочкоЗдание Министерства иностранных дел Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что Минск готов оказать любое содействие и сделать все от него зависящее, если Москва и Киев договорятся о проведении переговоров по урегулированию ситуации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. По его словам, в российскую делегацию могут войти представители Минобороны, МИД и администрации президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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"Если стороны достигнут договоренности, мы будем готовы оказать любое содействие и сделать все от нас зависящее", - сказал Глаз РИА Новости, комментируя возможность организации в Минске российско-украинских переговоров.
Он подчеркнул, что белорусская сторона всегда говорила о своей готовности сделать "все возможное для установления мира в Украине, прекращения кровопролития между братскими славянскими народами".
"Беларусь всегда выступала за решение любых вопросов дипломатическим способом и путём переговоров. Опыт работы контактной группы (по урегулированию в Донбассе – ред.) в Минске, когда все стороны высказывали лишь благодарности в адрес белорусской стороны, красноречиво подтверждает наш ответственный подход на деле к такого рода вещам. В текущей же ситуации сам Бог велел нам сделать все возможное", - подчеркнул пресс-секретарь.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
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