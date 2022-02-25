https://ria.ru/20220225/belorussiya-1774939029.html

ЕС продлил действие персональных санкций против Белоруссии

ЕС продлил действие персональных санкций против Белоруссии - РИА Новости, 25.02.2022

ЕС продлил действие персональных санкций против Белоруссии

ЕС на год продлил персональные санкции в отношении Белоруссии, следует из обнародованного в официальном журнале Евросоюза документа. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T05:28

2022-02-25T05:28

2022-02-25T05:28

в мире

белоруссия

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев – РИА Новости. ЕС на год продлил персональные санкции в отношении Белоруссии, следует из обнародованного в официальном журнале Евросоюза документа.Санкции будут действовать до 28 февраля 2023 года.Западные страны, в частности государства ЕС, после белорусских выборов 9 августа 2020 года ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов голосования. Евросоюз с 2020 года последовательно утвердил уже пять списков фигурантов санкций, в которые в том числе попали президент Александр Лукашенко и члены его семьи. В последний раз списки расширили в декабре прошлого года, добавив 28 фигурантов за причастность к миграционному кризису у границ ЕС и Белоруссии.В настоящий момент в списках числятся 183 физлица и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд на территорию ЕС для физических лиц, а также замораживание всех активов физлиц и организаций из списка. Также европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам.Впервые ограничительные меры ЕС в отношении Белоруссии были введены в 2004 году. Меры включали замораживание активов и запрет на поездки в отношении четырех человек в связи с нераскрытым исчезновением двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.Позднее были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных, по утверждению ЕС, к "нарушению международных избирательных стандартов и прав человека", а также к "подавлению гражданского общества и демократической оппозиции".

https://ria.ru/20220225/neftepererabotka-1774938772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, белоруссия