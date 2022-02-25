https://ria.ru/20220225/belorussiya-1774863287.html

"Трудно было позвонить?" Возможны ли новые Минские соглашения

"Трудно было позвонить?" Возможны ли новые Минские соглашения - РИА Новости, 25.02.2022

"Трудно было позвонить?" Возможны ли новые Минские соглашения

Александр Лукашенко предложил провести в Минске переговоры России и Украины: "Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда". В Москве согласны на... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:00

2022-02-25T08:00

2022-02-25T09:10

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Михаил Катков, Дмитрий Ермаков. Александр Лукашенко предложил провести в Минске переговоры России и Украины: "Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда". В Москве согласны на встречу, но с определенными условиями, в Киеве молчат. Президент Белоруссии не просто проявляет миротворческую инициативу. На кону — экономические интересы и пресловутая многовекторность. Зайти через БелоруссиюЛукашенко перечислил то, что считает необходимым для украинской стороны: демилитаризация, недопущение союза с НАТО и прекращение боев в Донбассе. Владимир Путин ранее добавлял к этому денацификацию и признание Крыма российским. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не видят преград для общения между Путиным и Зеленским, однако Киев должен быть готов обсуждать озабоченности Москвы в сфере безопасности.На телеканале CNN сообщили, что утром 24 февраля российские подразделения вошли на Украину из Белоруссии и при поддержке белорусской армии. Лукашенко отреагировал резко: "Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции"."Да, они (требования России. — Прим. ред.) <…> более строгие. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем Украина потерпит поражение", — приводит агентство БелТА слова белорусского лидера, сказанные на оперативном совещании с военными.Более того, Лукашенко обвинил киевские власти в том, что те не предотвратили спецоперацию, хотя, по его словам, знали о ней. В Минске утверждают, что еще до начала боевых действий общались с министром обороны Украины и советовали ему позвонить в Москву. Но это не подействовало: "Слушайте, были же случаи в истории, когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли, позвонить было трудно, снять трубку. Мерзавец!"Белорусский президент тоже знал о спецоперации. Как сообщает телеграм-канал "Пул Первого", около пяти утра 24 февраля состоялся разговор с Владимиром Путиным. Нападение на Белоруссию будет воспринято Россией как нападение на себя, заявил Лукашенко после этой беседы. И озвучил опасения: в прибалтийских странах и Польше оперативно наращивают военный потенциал НАТО. А это значит, что альянс якобы планирует после начала "конфликта с Украиной" зайти через территорию Белоруссии и ударить в тыл российским войскам.Но Минск в войну не втянуть, утверждает президент. Между тем МИД страны рекомендовал своим гражданам покинуть Украину. А погранкомитет заявил, что все украинские пункты пропуска на общей границе закрылись.Красная линия Минск не раз подчеркивал, что конфликт с Украиной не в его интересах. Киев отвечал тем же. Глава украинского Минобороны Алексей Резников 17 февраля говорил, что общался по телефону с белорусским коллегой Виктором Хрениным. "Он заверил, что никакой угрозы с территории Белоруссии для Украины нет и не будет", — отмечал Резников.И все же успех Минска как переговорной площадки сомнителен. "Во-первых, пока нет предмета для обсуждения, неизвестно, где остановится российская армия. Во-вторых, есть сообщения, что <…> войска вошли на Украину с территории Белоруссии, то есть Лукашенко явно поддержал действия Путина", — указывает белорусский политолог Артем Агафонов.Если миротворческая инициатива провалится, то вернуться к многовекторной политике уже не получится. Эксперты полагают: тогда единственным направлением для внешней политики Белоруссии станет настоящая интеграция в Союзное государство.При этом Лукашенко до сих пор четко не обозначил позицию по Донбассу. Неделю назад белорусский президент уверял, что в случае признания Россией ДНР и ЛНР он проконсультируется с Путиным на предмет аналогичных действий Минска. Каким бы ни было решение, его примут совместно с президентом России и оно не будет противоречить интересам Белоруссии.Теперь же Лукашенко говорит, что вопрос о признании ДНР и ЛНР есть в повестке дня и в ближайшее время на него ответят."Сначала было сказано, что Минск уважает решение Москвы, но сам признавать не собирается. И мы видим, что никто из союзников России по ОДКБ этого пока не сделал", — подчеркивает бывший кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев. Агафонов не исключает, что Лукашенко официально признает и независимость республик, и вхождение Крыма в состав России в 2014-м. "Не думаю, что Запад может сделать ему настолько интересное предложение, что оно помешает этому шагу. До 2020-го Лукашенко на протяжении нескольких лет плотно сотрудничал со странами Евросоюза, и мы знаем, к чему это привело", — напоминает политолог.Не шелковый путьБелорусским властям не привыкать к ограничениям. Только с 2020-го по 2021-й Минск получил пять пакетов санкций от стран Запада. Запретили торговлю нефтепродуктами и табачными изделиями, закрыли доступ к европейскому рынку капиталов. И теперь Минск вывозит калий не через литовскую Клайпеду, а через российскую Усть-Лугу. При этом Россия выделяла союзнику полтора миллиарда долларов в качестве кредита. Ежегодный санкционный ущерб для белорусского экспорта меньше: его оценивают в 250-300 миллионов долларов, утверждают в администрации президента Белоруссии. Однако экономическое давление из-за роли Минска в событиях на Украине может оказаться куда более сильным."Если Лукашенко целиком встанет на позиции Москвы и на него обрушится вся мощь европейских санкций, Белоруссия не выдержит. У страны нет такого запаса прочности, как у России. Единственный способ выжить в данном случае — выполнение пресловутых "28 дорожных карт" (программы интеграции в Союзное государство. — Прим. ред.), — говорит белорусский экономист Ярослав Романчук. — Нашей стране предстоит тогда перейти на российский рубль, привести налоговую систему в соответствие с российской. Минск получит доступ к российской системе госзаказов и так далее. По сути, Белоруссия будет не сильно отличаться от Татарстана или других регионов России".Лукашенко проводит привычную для себя политику, считает Иван Лизан, глава аналитического бюро "СОНАР-2050". "Он не хочет полностью отказываться от западного вектора, а Украина для него — второй по величине экспортный партнер. Причем в отличие от России торговля с Украиной для Белоруссии профицитна. И, понятное дело, Белоруссия не хочет потерять такой рынок", — говорит аналитик.Сейчас торговля с Украиной по понятным причинам приостановлена, а нефтепродукты республика решила не поставлять Киеву еще раньше, опасаясь форс-мажора. Но, возможно, считает Лизан, Лукашенко рассчитывает на быструю капитуляцию Украины и смену там власти. "Это ему на руку: снизится доля европейских товаров, с которыми Минск конкурировал", — добавляет эксперт.Граница с Европой пока не закрыта. Но ввозить в ЕС калий и нефтепродукты белорусы не могут из-за санкций.Так что в нынешней ситуации без России никак не справиться. И сотрудничество выгоднее Москве. "У Минска не очень хорошие отношения с "Уралкалием", из-за чего "Беларуськалий" даже вынужден продавать продукцию в Китай по заниженной цене. Естественно, пути в Китай ведут тоже через Россию", — объясняет Лизан. При этом в гражданской экономике Белоруссия вполне конкурентоспособна: транспортное и тяжелое машиностроение, калийные удобрения.И все же этого Минску недостаточно. Лукашенко понимает: если он максимально использует миротворческие возможности, коллективный Запад может и смягчить санкции.

https://ria.ru/20191207/1562070712.html

https://ria.ru/20220217/sanktsii-1773145458.html

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владимир зеленский, беларуськалий, уралкалий, варшава, александр лукашенко, белоруссия, россия, украина