https://ria.ru/20220225/banki-1775072400.html

Сбер, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" призвали доверять официальной информации

Сбер, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" призвали доверять официальной информации - РИА Новости, 25.02.2022

Сбер, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" призвали доверять официальной информации

Сбер, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" призывают доверять только официальной информации о банках: в кризис высока вероятность необдуманных действий, говорится в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:20

2022-02-25T15:20

2022-02-25T15:20

экономика

украина

россия

втб

аэрофлот

северный поток — 2

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Сбер, ВТБ, Альфа-банк и "Открытие" призывают доверять только официальной информации о банках: в кризис высока вероятность необдуманных действий, говорится в совместном заявлении банков."В кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий. Поэтому пусть источником информации для принятия решений в эти дни станут только официальные интернет-площадки банков, наши горячие линии и сотрудники в отделениях", - сказано в заявлении.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Британия закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на западе нет.Власти РФ сообщили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Помимо этого, власти ведут работу над ответными санкциями, однако детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответный мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220225/osk-1775052580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

экономика, украина, россия, втб, аэрофлот, северный поток — 2