У попавших под санкции банков нет повода не войти в Крым, заявили в Госдуме
В Госдуме считают, что попавшие под санкции банки лишились повода не работать в Крыму
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкЖитель Симферополя снимает наличные денеги через банкомат
Житель Симферополя снимает наличные денеги через банкомат. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. У российских банков, против которых Запад ввел санкции, отныне развязаны руки для работы на территории Крыма и Севастополя, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".
"Я на это надеюсь", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, ускорят ли санкции интеграцию банковской системы Крыма в российскую.
"Сдерживающих факторов нет. Раньше эти банки говорили, что попадут под санкции и у них возникнут проблемы с международными расчетами. Сейчас санкции введены и поводов, чтобы не входить в Крым, нет", - пояснил собеседник.
В целом после введения санкций для банков усложнятся расчеты в валюте, так как проходят с помощью банков-корреспондентов, работающих в долларовой системе, но внутренние расчеты от санкций никак не пострадают, добавил Аксаков.
Опубликовано: Дарья Буймова