https://ria.ru/20220225/banki-1774971134.html

У попавших под санкции банков нет повода не войти в Крым, заявили в Госдуме

У попавших под санкции банков нет повода не войти в Крым, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.02.2022

У попавших под санкции банков нет повода не войти в Крым, заявили в Госдуме

У российских банков, против которых Запад ввел санкции, отныне развязаны руки для работы на территории Крыма и Севастополя, заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:29

2022-02-25T10:29

2022-02-25T10:29

экономика

владимир путин

луганская народная республика

совкомбанк

промсвязьбанк

втб

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. У российских банков, против которых Запад ввел санкции, отныне развязаны руки для работы на территории Крыма и Севастополя, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия"."Я на это надеюсь", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, ускорят ли санкции интеграцию банковской системы Крыма в российскую."Сдерживающих факторов нет. Раньше эти банки говорили, что попадут под санкции и у них возникнут проблемы с международными расчетами. Сейчас санкции введены и поводов, чтобы не входить в Крым, нет", - пояснил собеседник.В целом после введения санкций для банков усложнятся расчеты в валюте, так как проходят с помощью банков-корреспондентов, работающих в долларовой системе, но внутренние расчеты от санкций никак не пострадают, добавил Аксаков.

https://ria.ru/20220225/ustoychivost-1774929948.html

https://ria.ru/20220225/pomosch-1774928549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, луганская народная республика, совкомбанк, промсвязьбанк, втб, украина