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У попавших под санкции банков нет повода не войти в Крым, заявили в Госдуме
У попавших под санкции банков нет повода не войти в Крым, заявили в Госдуме - РИА Новости, 25.02.2022
У попавших под санкции банков нет повода не войти в Крым, заявили в Госдуме
У российских банков, против которых Запад ввел санкции, отныне развязаны руки для работы на территории Крыма и Севастополя, заявил РИА Новости глава комитета... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:29
2022-02-25T10:29
экономика
владимир путин
луганская народная республика
совкомбанк
промсвязьбанк
втб
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. У российских банков, против которых Запад ввел санкции, отныне развязаны руки для работы на территории Крыма и Севастополя, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия"."Я на это надеюсь", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, ускорят ли санкции интеграцию банковской системы Крыма в российскую."Сдерживающих факторов нет. Раньше эти банки говорили, что попадут под санкции и у них возникнут проблемы с международными расчетами. Сейчас санкции введены и поводов, чтобы не входить в Крым, нет", - пояснил собеседник.В целом после введения санкций для банков усложнятся расчеты в валюте, так как проходят с помощью банков-корреспондентов, работающих в долларовой системе, но внутренние расчеты от санкций никак не пострадают, добавил Аксаков.
https://ria.ru/20220225/ustoychivost-1774929948.html
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луганская народная республика
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Дарья Буймова
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экономика, владимир путин, луганская народная республика, совкомбанк, промсвязьбанк, втб, украина
10:29 25.02.2022
 
У попавших под санкции банков нет повода не войти в Крым, заявили в Госдуме

В Госдуме считают, что попавшие под санкции банки лишились повода не работать в Крыму

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкЖитель Симферополя снимает наличные денеги через банкомат
Житель Симферополя снимает наличные денеги через банкомат - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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Житель Симферополя снимает наличные денеги через банкомат. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости. У российских банков, против которых Запад ввел санкции, отныне развязаны руки для работы на территории Крыма и Севастополя, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, после чего под санкции иностранных государств попали Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 01:29
ЦБ: попавшие под санкции российские банки имеют высокий запас устойчивости
"Я на это надеюсь", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, ускорят ли санкции интеграцию банковской системы Крыма в российскую.
"Сдерживающих факторов нет. Раньше эти банки говорили, что попадут под санкции и у них возникнут проблемы с международными расчетами. Сейчас санкции введены и поводов, чтобы не входить в Крым, нет", - пояснил собеседник.
В целом после введения санкций для банков усложнятся расчеты в валюте, так как проходят с помощью банков-корреспондентов, работающих в долларовой системе, но внутренние расчеты от санкций никак не пострадают, добавил Аксаков.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 01:06
ЦБ выразил готовность поддержать попавшие под санкции банки
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаСовкомбанкПромсвязьбанкВТБУкраина
 
 
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