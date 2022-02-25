https://ria.ru/20220225/bank-1775120023.html

У ВТБ есть время завершить операции с американскими резидентами

У ВТБ есть время завершить операции с американскими резидентами - РИА Новости, 25.02.2022

У ВТБ есть время завершить операции с американскими резидентами

ВТБ имеет время для комфортного завершения всех операций с американскими резидентами после введенных блокирующих санкций США, заявил журналистам член правления... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:44

2022-02-25T17:44

2022-02-25T17:44

экономика

сша

россия

великобритания

втб

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775049918_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_9fd6fa5ba5e5205fd4d9f82cfa23b5d4.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости/Прайм. ВТБ имеет время для комфортного завершения всех операций с американскими резидентами после введенных блокирующих санкций США, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов."У ВТБ будет время для комфортного завершения всех операций с американскими резидентами, после того, как 24 февраля США ввели полные блокирующие ограничения против банка: теперь он находится в специальном черном списке SDN", - сказал топ-менеджер.По его словам, ВТБ (по аналогии с UC Rusal) получил пять так называемых генеральных лицензий на завершение операций с резидентами США в разные даты. То есть санкции являются не мгновенно применимыми, а позволяют банку и контрагентам в США завершить операции постепенно.Третья лицензия - о сворачивании производно-финансовых инструментов до 25 мая 2022 года. Четвертая по сути дает возможность осуществления сделок по прекращению любых текущих операций с ВТБ, срок - до 26 марта 2022 года.Западные страны в четверг объявили о санкциях в отношении РФ за военную операцию по демилитаризации Украины. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков. В частности, ВТБ попал под блокирующие санкции США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на транзакции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран.

https://realty.ria.ru/20220225/pik-1775074793.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/banki-1775104836.html

сша

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, сша, россия, великобритания, втб, санкции в отношении россии