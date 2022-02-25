У ВТБ есть время завершить операции с американскими резидентами
У ВТБ есть время комфортно завершить операции с американскими резидентами
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
Сотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости/Прайм. ВТБ имеет время для комфортного завершения всех операций с американскими резидентами после введенных блокирующих санкций США, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.
По его словам, ВТБ (по аналогии с UC Rusal) получил пять так называемых генеральных лицензий на завершение операций с резидентами США в разные даты. То есть санкции являются не мгновенно применимыми, а позволяют банку и контрагентам в США завершить операции постепенно.
"Как мы понимаем, это следующие лицензии и разрешения. Первая лицензия из пяти – это возможность финансирования энергетики, со сроком до 24 июня 2022 года. Вторая лицензия - для завершения операций с долговыми обязательствами и долями в капитале с точки зрения их продажи не гражданам США, до 25 мая 2022 года", - сказал он.
Третья лицензия - о сворачивании производно-финансовых инструментов до 25 мая 2022 года. Четвертая по сути дает возможность осуществления сделок по прекращению любых текущих операций с ВТБ, срок - до 26 марта 2022 года.
"И очень интересная лицензия – пятая, которая позволяет отклонять резидентам США операции с ВТБ, которые не разрешены. Это очень необычная лицензия. Наши юристы и консультанты пока дискутируют о ее трактовке. Но мы пока считаем, что она позволяет резидентам США без юридических последствий отказаться от любых операций с нами. То есть это немного ограничивает наше право желанием наших контрагентов завершать и прекращать текущие операции, с таким же сроком - 26 марта 2022 года ", - указал Пьянов.
Западные страны в четверг объявили о санкциях в отношении РФ за военную операцию по демилитаризации Украины. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков. В частности, ВТБ попал под блокирующие санкции США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на транзакции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран.
Опубликовано: Дарья Буймова