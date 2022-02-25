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У ВТБ есть время завершить операции с американскими резидентами
У ВТБ есть время завершить операции с американскими резидентами - РИА Новости, 25.02.2022
У ВТБ есть время завершить операции с американскими резидентами
ВТБ имеет время для комфортного завершения всех операций с американскими резидентами после введенных блокирующих санкций США, заявил журналистам член правления... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:44
2022-02-25T17:44
экономика
сша
россия
великобритания
втб
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости/Прайм. ВТБ имеет время для комфортного завершения всех операций с американскими резидентами после введенных блокирующих санкций США, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов."У ВТБ будет время для комфортного завершения всех операций с американскими резидентами, после того, как 24 февраля США ввели полные блокирующие ограничения против банка: теперь он находится в специальном черном списке SDN", - сказал топ-менеджер.По его словам, ВТБ (по аналогии с UC Rusal) получил пять так называемых генеральных лицензий на завершение операций с резидентами США в разные даты. То есть санкции являются не мгновенно применимыми, а позволяют банку и контрагентам в США завершить операции постепенно.Третья лицензия - о сворачивании производно-финансовых инструментов до 25 мая 2022 года. Четвертая по сути дает возможность осуществления сделок по прекращению любых текущих операций с ВТБ, срок - до 26 марта 2022 года.Западные страны в четверг объявили о санкциях в отношении РФ за военную операцию по демилитаризации Украины. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков. В частности, ВТБ попал под блокирующие санкции США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на транзакции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран.
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Дарья Буймова
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экономика, сша, россия, великобритания, втб, санкции в отношении россии
17:44 25.02.2022
 
У ВТБ есть время завершить операции с американскими резидентами

У ВТБ есть время комфортно завершить операции с американскими резидентами

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве
Сотрудник протирает стекла двери офиса ВТБ банка в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Сотрудник протирает стекла двери офиса "ВТБ" банка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости/Прайм. ВТБ имеет время для комфортного завершения всех операций с американскими резидентами после введенных блокирующих санкций США, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.
ВТБ будет время для комфортного завершения всех операций с американскими резидентами, после того, как 24 февраля США ввели полные блокирующие ограничения против банка: теперь он находится в специальном черном списке SDN", - сказал топ-менеджер.
Офис ПИК - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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По его словам, ВТБ (по аналогии с UC Rusal) получил пять так называемых генеральных лицензий на завершение операций с резидентами США в разные даты. То есть санкции являются не мгновенно применимыми, а позволяют банку и контрагентам в США завершить операции постепенно.
"Как мы понимаем, это следующие лицензии и разрешения. Первая лицензия из пяти – это возможность финансирования энергетики, со сроком до 24 июня 2022 года. Вторая лицензия - для завершения операций с долговыми обязательствами и долями в капитале с точки зрения их продажи не гражданам США, до 25 мая 2022 года", - сказал он.
Третья лицензия - о сворачивании производно-финансовых инструментов до 25 мая 2022 года. Четвертая по сути дает возможность осуществления сделок по прекращению любых текущих операций с ВТБ, срок - до 26 марта 2022 года.
"И очень интересная лицензия – пятая, которая позволяет отклонять резидентам США операции с ВТБ, которые не разрешены. Это очень необычная лицензия. Наши юристы и консультанты пока дискутируют о ее трактовке. Но мы пока считаем, что она позволяет резидентам США без юридических последствий отказаться от любых операций с нами. То есть это немного ограничивает наше право желанием наших контрагентов завершать и прекращать текущие операции, с таким же сроком - 26 марта 2022 года ", - указал Пьянов.
Западные страны в четверг объявили о санкциях в отношении РФ за военную операцию по демилитаризации Украины. Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков. В частности, ВТБ попал под блокирующие санкции США и Великобритании, предполагающие блокировку активов, запрет на транзакции в их валютах и работу с любыми контрагентами из этих стран.
Клиенты у банкоматов в отделении Банк Татарстан Сбербанка России в Казани - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:53В России
Российские банки выпустили заявление по ситуации со снятием наличных
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаСШАРоссияВеликобританияВТБСанкции в отношении России
 
 
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