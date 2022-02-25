https://ria.ru/20220225/avstraliya-1774940343.html

Австралия вслед за западными странами расширит антироссийские санкции

Австралия вслед за западными странами расширит антироссийские санкции - РИА Новости, 25.02.2022

Австралия вслед за западными странами расширит антироссийские санкции

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Австралия вслед за США, Канадой, ЕС расширит санкции против России, заявил в пятницу австралийский премьер-министр Скотт Моррисон... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T05:54

2022-02-25T05:54

2022-02-25T05:54

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Австралия вслед за США, Канадой, ЕС расширит санкции против России, заявил в пятницу австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в эфире телеканала 7News.Моррисон добавил, что намерен согласовать в США санкции против граждан Белоруссии, "причастных к российскому вторжению на Украину"."Я бы хотел подтвердить, что мы работаем с НАТО, над обеспечением (поставок) нелетального военного снаряжения и медицинских поставок для народа Украины", - добавил политик.Ранее Австралия объявила санкции и запрет на пересечение границы против восьми членов Совета безопасности России, австралийские компании не могут иметь дело с пятью российскими банками вдобавок к ограничениям инвестиций в ВЭБ. Позже страна включила в санкционный список еще 25 граждан России, в том числе военачальников, заместителей министра обороны.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, австралия