https://ria.ru/20220225/aviasoobschenie-1775159620.html

Россия возобновит авиасообщение с Индонезией и Китаем

Россия возобновит авиасообщение с Индонезией и Китаем - РИА Новости, 25.02.2022

Россия возобновит авиасообщение с Индонезией и Китаем

Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта 2022 года, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:24

2022-02-25T20:24

2022-02-25T20:31

россия

индонезия

китай

в мире

михаил мишустин

татьяна голикова

москва

денпасар

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта 2022 года, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, вице-премьер Татьяна Голикова по поручению председателя правительства Михаила Мишустина провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 года возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту Москва - Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва - Пекин, Москва - Гуанчжоу и Москва - Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220225/s7-1775146948.html

россия

индонезия

китай

москва

денпасар

пекин

гуанчжоу

шанхай

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Владимир Лаврентьев

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