https://ria.ru/20220225/aviasoobschenie-1775159620.html
Россия возобновит авиасообщение с Индонезией и Китаем
Россия возобновит авиасообщение с Индонезией и Китаем - РИА Новости, 25.02.2022
Россия возобновит авиасообщение с Индонезией и Китаем
Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта 2022 года, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:24
2022-02-25T20:24
2022-02-25T20:31
россия
индонезия
китай
в мире
михаил мишустин
татьяна голикова
москва
денпасар
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта 2022 года, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, вице-премьер Татьяна Голикова по поручению председателя правительства Михаила Мишустина провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России."По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение с 14 марта 2022 года возобновить на взаимной основе регулярное авиасообщение со следующими государствами: Индонезия по маршруту Москва - Денпасар с частотой 3 рейса в неделю; Китай по маршрутам Москва - Пекин, Москва - Гуанчжоу и Москва - Шанхай с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220225/s7-1775146948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, индонезия, китай, в мире, михаил мишустин, татьяна голикова, москва, денпасар, пекин, гуанчжоу, шанхай, туризм, новости - туризм, туристы
20:24 25.02.2022 (обновлено: 20:31 25.02.2022)
Россия возобновит авиасообщение с Индонезией и Китаем
Россия возобновляет авиасообщение с Индонезией и Китаем с 14 марта