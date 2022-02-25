Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/alrosa-1774959397.html
"Алроса" прокомментировала новые санкции США
"Алроса" прокомментировала новые санкции США - РИА Новости, 25.02.2022
"Алроса" прокомментировала новые санкции США
АК "Алроса" в настоящее время имеет низкий уровень чистого долга, заявил РИА Новости представитель компании, комментируя введение новых санкций США. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:39
2022-02-25T09:39
экономика
архангельская область
алроса
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/99/1551619920_0:341:3034:2048_1920x0_80_0_0_b081b4de3a6f30073241a45038e10194.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. АК "Алроса" в настоящее время имеет низкий уровень чистого долга, заявил РИА Новости представитель компании, комментируя введение новых санкций США.США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков, сообщило американское министерство финансов. Мера затрагивает любые транзакции с новыми выпусками долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней и новые эмиссии акций "Газпрома", "Газпром нефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка."Алроса" на данный момент имеет низкий уровень чистого долга, между 0.0х и 0.5 EBITDA, и практически нулевой краткосрочный долг - сроки погашения приходятся на период с 2025 по 2027 годы", - сказал собеседник РИА Новости."Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20220225/bank-1774947115.html
https://ria.ru/20220225/novikombank-1774946548.html
архангельская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/99/1551619920_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_c95ebafa69eac77489a38a0a494726ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, архангельская область, алроса, санкции в отношении россии
09:39 25.02.2022
 
"Алроса" прокомментировала новые санкции США

"Алроса" прокомментировала новые санкции США: у компании низкий уровень долга

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники шлифуют бриллианты в цехе огранки ООО "Бриллианты Алроса" в Москве
Сотрудники шлифуют бриллианты в цехе огранки ООО Бриллианты Алроса в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудники шлифуют бриллианты в цехе огранки ООО "Бриллианты Алроса" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. АК "Алроса" в настоящее время имеет низкий уровень чистого долга, заявил РИА Новости представитель компании, комментируя введение новых санкций США.
США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков, сообщило американское министерство финансов. Мера затрагивает любые транзакции с новыми выпусками долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней и новые эмиссии акций "Газпрома", "Газпром нефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка.
Прохожий около входа в офис банка Россельхозбанк - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:21
Россельхозбанк заявил, что выполняет все обязательства по бумагам
"Алроса" на данный момент имеет низкий уровень чистого долга, между 0.0х и 0.5 EBITDA, и практически нулевой краткосрочный долг - сроки погашения приходятся на период с 2025 по 2027 годы", - сказал собеседник РИА Новости.
"Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов.
Стенд Новикомбанка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:11
Новикомбанк назвал санкции политически ангажированными
Опубликовано: Дарья Буймова
 
ЭкономикаАрхангельская областьАлросаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала