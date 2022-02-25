https://ria.ru/20220225/alrosa-1774959397.html

"Алроса" прокомментировала новые санкции США

"Алроса" прокомментировала новые санкции США - РИА Новости, 25.02.2022

"Алроса" прокомментировала новые санкции США

АК "Алроса" в настоящее время имеет низкий уровень чистого долга, заявил РИА Новости представитель компании, комментируя введение новых санкций США. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:39

2022-02-25T09:39

2022-02-25T09:39

экономика

архангельская область

алроса

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. АК "Алроса" в настоящее время имеет низкий уровень чистого долга, заявил РИА Новости представитель компании, комментируя введение новых санкций США.США в рамках новой волны санкций вводят ограничения на привлечение заемных средств и размещение акций в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков, сообщило американское министерство финансов. Мера затрагивает любые транзакции с новыми выпусками долговых обязательств со сроком обращения более 14 дней и новые эмиссии акций "Газпрома", "Газпром нефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московского кредитного банка."Алроса" на данный момент имеет низкий уровень чистого долга, между 0.0х и 0.5 EBITDA, и практически нулевой краткосрочный долг - сроки погашения приходятся на период с 2025 по 2027 годы", - сказал собеседник РИА Новости."Алроса" - крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2021 году достиг 4,169 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20220225/bank-1774947115.html

https://ria.ru/20220225/novikombank-1774946548.html

архангельская область

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, архангельская область, алроса, санкции в отношении россии