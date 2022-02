https://ria.ru/20220225/album-1775096341.html

Участники Tears for Fears выпустили первый за 17 лет альбом

Участники Tears for Fears выпустили первый за 17 лет альбом - РИА Новости, 25.02.2022

Участники Tears for Fears выпустили первый за 17 лет альбом

Участники британской группы Tears for Fears впервые с момента выхода "Everybody Loves a Happy Ending" в 2004 году выпустили новый альбом. Сборник получил... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:57

2022-02-25T16:57

2022-02-25T16:58

культура

новости культуры

музыка

garbage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775093609_75:0:3092:1697_1920x0_80_0_0_d0be0ab8ed89317a43fd4d3a9f1192cd.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Участники британской группы Tears for Fears впервые с момента выхода "Everybody Loves a Happy Ending" в 2004 году выпустили новый альбом. Сборник получил название "The Tipping Point". Альбом стал седьмым по счету в дискографии группы. Работа над ним началась почти десять лет назад — до того, как один из лидеров Tears for Fears Курт Смит временно покинул коллектив. Решив проблемы, Смит и второй лидер Роланд Орзабал смогли завершить запись. В альбом вошло десять композиций, в которых британцы размышляют на темы психического здоровья, потери близких и движения вперед. В рецензии к альбому, размещенной на UCR, отмечают, что мелодии звучат мрачно и даже запутано, поскольку переходят то к фолк-року, то к арт-року, то к синти-попу. Послушать или скачать альбом можно на многих цифровых площадках.Этим летом Tears for Fears также собираются отправиться в тур вместе с американской рок-группой Garbage.

https://ria.ru/20220214/slash-1772309311.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости культуры, музыка, garbage