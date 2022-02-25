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Участники Tears for Fears выпустили первый за 17 лет альбом
Участники Tears for Fears выпустили первый за 17 лет альбом - РИА Новости, 25.02.2022
Участники Tears for Fears выпустили первый за 17 лет альбом
Участники британской группы Tears for Fears впервые с момента выхода "Everybody Loves a Happy Ending" в 2004 году выпустили новый альбом. Сборник получил... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:57
2022-02-25T16:57
2022-02-25T16:58
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Участники британской группы Tears for Fears впервые с момента выхода "Everybody Loves a Happy Ending" в 2004 году выпустили новый альбом. Сборник получил название "The Tipping Point". Альбом стал седьмым по счету в дискографии группы. Работа над ним началась почти десять лет назад — до того, как один из лидеров Tears for Fears Курт Смит временно покинул коллектив. Решив проблемы, Смит и второй лидер Роланд Орзабал смогли завершить запись. В альбом вошло десять композиций, в которых британцы размышляют на темы психического здоровья, потери близких и движения вперед. В рецензии к альбому, размещенной на UCR, отмечают, что мелодии звучат мрачно и даже запутано, поскольку переходят то к фолк-року, то к арт-року, то к синти-попу. Послушать или скачать альбом можно на многих цифровых площадках.Этим летом Tears for Fears также собираются отправиться в тур вместе с американской рок-группой Garbage.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, garbage
16:57 25.02.2022 (обновлено: 16:58 25.02.2022)
Участники Tears for Fears выпустили первый за 17 лет альбом
Музыканты из группы Tears for Fears презентовали в Сети новый альбом "The Tipping Point"
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Участники британской группы Tears for Fears впервые с момента выхода "Everybody Loves a Happy Ending" в 2004 году выпустили новый альбом. Сборник получил название "The Tipping Point".
Альбом стал седьмым по счету в дискографии группы. Работа над ним началась почти десять лет назад — до того, как один из лидеров Tears for Fears Курт Смит временно покинул коллектив.
Решив проблемы, Смит и второй лидер Роланд Орзабал смогли завершить запись. В альбом вошло десять композиций, в которых британцы размышляют на темы психического здоровья, потери близких и движения вперед.
В рецензии к альбому, размещенной на UCR, отмечают
, что мелодии звучат мрачно и даже запутано, поскольку переходят то к фолк-року, то к арт-року, то к синти-попу.
"Это не совсем то, что ожидаешь от Tears for Fears. Хотя с помощью заглавного трека "End of Night", а также нескольких других песен, с головой погружаешься в величие новой музыкальной волны, созданной в духе "Big Chair" (второй студийник Tears for Fears, вышедший в 1985 году. — Прим. ред.)", — говорится в тексте.
Послушать или скачать альбом можно на многих цифровых площадках.
Этим летом Tears for Fears также собираются отправиться в тур вместе с американской рок-группой Garbage.