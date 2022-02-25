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В Airbus проанализируют влияние затрагивающих отрасль санкций ЕС
В Airbus проанализируют влияние затрагивающих отрасль санкций ЕС - РИА Новости, 25.02.2022
В Airbus проанализируют влияние затрагивающих отрасль санкций ЕС
Авиастроительный концерн Airbus анализирует объявленные Еврокомиссией санкции, затрагивающие бизнес компании, но считает преждевременным комментировать их... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:29
2022-02-25T15:35
airbus
в мире
санкции
урсула фон дер ляйен
экономика
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ЦЮРИХ, 25 фев - РИА Новости. Авиастроительный концерн Airbus анализирует объявленные Еврокомиссией санкции, затрагивающие бизнес компании, но считает преждевременным комментировать их последствия, сообщил РИА Новости представитель Airbus.Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет запрет на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, сказала ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы все еще анализируем влияние объявленных в ночи санкций – преждевременно подробно комментировать их влияние. Мы будем соблюдать все санкции и соответствующие законы, как только они вступят в силу", - сообщил представитель Airbus.Он добавил, что компания внимательно следит за ситуацией вместе со своими партнерами, клиентами и поставщиками. "Очевидно, что вызывает озабоченность столь быстрое ухудшение ситуации в области безопасности в Европе", - добавил собеседник агентства.
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airbus, в мире, санкции, урсула фон дер ляйен, экономика
15:29 25.02.2022 (обновлено: 15:35 25.02.2022)
 
В Airbus проанализируют влияние затрагивающих отрасль санкций ЕС

В Airbus проанализируют влияние затрагивающих отрасль санкций ЕС

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПредставители авиакомпании Airbus
Представители авиакомпании Airbus - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Представители авиакомпании Airbus
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ЦЮРИХ, 25 фев - РИА Новости. Авиастроительный концерн Airbus анализирует объявленные Еврокомиссией санкции, затрагивающие бизнес компании, но считает преждевременным комментировать их последствия, сообщил РИА Новости представитель Airbus.
Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет запрет на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, сказала ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы все еще анализируем влияние объявленных в ночи санкций – преждевременно подробно комментировать их влияние. Мы будем соблюдать все санкции и соответствующие законы, как только они вступят в силу", - сообщил представитель Airbus.
Он добавил, что компания внимательно следит за ситуацией вместе со своими партнерами, клиентами и поставщиками. "Очевидно, что вызывает озабоченность столь быстрое ухудшение ситуации в области безопасности в Европе", - добавил собеседник агентства.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:29
В ЕК оценили влияние санкций против России на экономику Евросоюза
Опубликовано: Наталья Макарова
 
AirbusВ миреСанкцииУрсула фон дер ЛяйенЭкономика
 
 
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