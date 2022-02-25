https://ria.ru/20220225/airbus-1775073904.html

В Airbus проанализируют влияние затрагивающих отрасль санкций ЕС

В Airbus проанализируют влияние затрагивающих отрасль санкций ЕС - РИА Новости, 25.02.2022

В Airbus проанализируют влияние затрагивающих отрасль санкций ЕС

Авиастроительный концерн Airbus анализирует объявленные Еврокомиссией санкции, затрагивающие бизнес компании, но считает преждевременным комментировать их... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:29

2022-02-25T15:29

2022-02-25T15:35

airbus

в мире

санкции

урсула фон дер ляйен

экономика

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ЦЮРИХ, 25 фев - РИА Новости. Авиастроительный концерн Airbus анализирует объявленные Еврокомиссией санкции, затрагивающие бизнес компании, но считает преждевременным комментировать их последствия, сообщил РИА Новости представитель Airbus.Евросоюз в рамках нового пакета санкций введет запрет на продажу всех самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям, сказала ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен."Мы все еще анализируем влияние объявленных в ночи санкций – преждевременно подробно комментировать их влияние. Мы будем соблюдать все санкции и соответствующие законы, как только они вступят в силу", - сообщил представитель Airbus.Он добавил, что компания внимательно следит за ситуацией вместе со своими партнерами, клиентами и поставщиками. "Очевидно, что вызывает озабоченность столь быстрое ухудшение ситуации в области безопасности в Европе", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1774990672.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

airbus, в мире, санкции, урсула фон дер ляйен, экономика