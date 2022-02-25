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Ядерные технологии
https://ria.ru/20220225/aes-1775094452.html
В Китае начали строить восьмой блок Тяньваньской АЭС
В Китае начали строить восьмой блок Тяньваньской АЭС - РИА Новости, 25.02.2022
В Китае начали строить восьмой блок Тяньваньской АЭС
Строительство с участием России энергоблока №8 Тяньваньской АЭС началось в Китае, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:23
2022-02-25T16:36
ядерные технологии
китай
россия
тяньваньская аэс
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Строительство с участием России энергоблока №8 Тяньваньской АЭС началось в Китае, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом"."Сегодня на энергоблоке №8 Тяньваньской АЭС, сооружаемом по российскому проекту, состоялась церемония по заливке "первого бетона" в соответствии с графиком проекта", - говорится в сообщении.
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Варвара Скокшина
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китай, россия, тяньваньская аэс
16:23 25.02.2022 (обновлено: 16:36 25.02.2022)
 
В Китае начали строить восьмой блок Тяньваньской АЭС

В Китае начали строить восьмой блок Тяньваньской АЭС с участием России

© РИА Новости / Анна РаткоглоТяньваньская АЭС в Китае
Тяньваньская АЭС в Китае - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Тяньваньская АЭС в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Строительство с участием России энергоблока №8 Тяньваньской АЭС началось в Китае, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".
"Сегодня на энергоблоке №8 Тяньваньской АЭС, сооружаемом по российскому проекту, состоялась церемония по заливке "первого бетона" в соответствии с графиком проекта", - говорится в сообщении.
Чернобыльская АЭС - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:28В мире
Территорию вблизи Чернобыльской АЭС контролируют российские военные
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Ядерные технологииКитайРоссияТяньваньская АЭС
 
 
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