https://ria.ru/20220225/aes-1775094452.html

В Китае начали строить восьмой блок Тяньваньской АЭС

В Китае начали строить восьмой блок Тяньваньской АЭС - РИА Новости, 25.02.2022

В Китае начали строить восьмой блок Тяньваньской АЭС

Строительство с участием России энергоблока №8 Тяньваньской АЭС началось в Китае, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом". РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:23

2022-02-25T16:23

2022-02-25T16:36

ядерные технологии

китай

россия

тяньваньская аэс

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Строительство с участием России энергоблока №8 Тяньваньской АЭС началось в Китае, сообщила пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом"."Сегодня на энергоблоке №8 Тяньваньской АЭС, сооружаемом по российскому проекту, состоялась церемония по заливке "первого бетона" в соответствии с графиком проекта", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/chernobyl-1774990258.html

китай

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

китай, россия, тяньваньская аэс