https://ria.ru/20220225/aeroflot-1775162499.html

"Аэрофлот" приостановил выполнение рейсов в Лондон и Дублин

"Аэрофлот" приостановил выполнение рейсов в Лондон и Дублин - РИА Новости, 25.02.2022

"Аэрофлот" приостановил выполнение рейсов в Лондон и Дублин

"Аэрофлот" в связи с ограничениями властей Великобритании приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая, сообщает компания. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T20:40

2022-02-25T20:40

2022-02-25T20:41

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" в связи с ограничениями властей Великобритании приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая, сообщает компания."В связи с ограничениями, введёнными властями Великобритании, "Аэрофлот" приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220225/samolety-1775135891.html

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Владимир Лаврентьев

лондон, дублин, великобритания, аэрофлот, ирландия, россия, в мире