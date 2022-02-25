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"Аэрофлот" приостановил выполнение рейсов в Лондон и Дублин
"Аэрофлот" приостановил выполнение рейсов в Лондон и Дублин - РИА Новости, 25.02.2022
"Аэрофлот" приостановил выполнение рейсов в Лондон и Дублин
"Аэрофлот" в связи с ограничениями властей Великобритании приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая, сообщает компания. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T20:40
2022-02-25T20:41
лондон
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великобритания
аэрофлот
ирландия
россия
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" в связи с ограничениями властей Великобритании приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая, сообщает компания."В связи с ограничениями, введёнными властями Великобритании, "Аэрофлот" приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
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лондон, дублин, великобритания, аэрофлот, ирландия, россия, в мире
20:40 25.02.2022 (обновлено: 20:41 25.02.2022)
 
"Аэрофлот" приостановил выполнение рейсов в Лондон и Дублин

"Аэрофлот" приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. "Аэрофлот" в связи с ограничениями властей Великобритании приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая, сообщает компания.
"В связи с ограничениями, введёнными властями Великобритании, "Аэрофлот" приостанавливает выполнение всех рейсов в Лондон и Дублин по 23 мая 2022 года", - говорится в сообщении.
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ЛондонДублинВеликобританияАэрофлотИрландияРоссияВ мире
 
 
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