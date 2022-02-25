https://ria.ru/20220225/aeroflot-1775151788.html

Delta отказалась от совместной эксплуатации маршрутов с "Аэрофлотом"

Delta отказалась от совместной эксплуатации маршрутов с "Аэрофлотом" - РИА Новости, 25.02.2022

Delta отказалась от совместной эксплуатации маршрутов с "Аэрофлотом"

Американская авиакомпания Delta объявила о немедленной приостановке действия договоренностей о совместной эксплуатации рейсов с "Аэрофлотом". РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T19:37

2022-02-25T19:37

2022-02-25T19:49

аэрофлот

россия

в мире

сша

владимир путин

лос-анджелес

киев

шереметьево (аэропорт)

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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Американская авиакомпания Delta объявила о немедленной приостановке действия договоренностей о совместной эксплуатации рейсов с "Аэрофлотом"."Delta отозвала наши кодшеринговые услуги, которые осуществлялись совместно с российской национальной авиакомпанией "Аэрофлот". Решение вступает в силу немедленно", - говорится в сообщении перевозчика.Delta снимает свой код с рейсов "Аэрофлота" "за пределами московского аэропорта Шереметьево" и убирает код крупнейшей российской авиакомпании с собственных рейсов из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. Американский перевозчик добавил, что не выполняет самостоятельных рейсов на Украину или в Россию.Под кодшерингом понимается форма сотрудничества между авиакомпаниями, когда одно направление обслуживается двумя или несколькими перевозчиками. При этом одна из авиакомпаний непосредственно выполняет рейс, а другая авиакомпания является партнером на направлении с правом продажи билетов на рейс под собственным кодом.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины.В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года. Под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Кроме того, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток-2", но ограничений на поставки российских энергоносители введено не было. Веоликобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Также звучали заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет.Власти РФ сообщили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Помимо этого, власти ведут работу над ответными санкциями, однако детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответный мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220225/samolet-1774993557.html

https://ria.ru/20220225/prostranstvo-1775100777.html

https://ria.ru/20220225/swift-1775104197.html

россия

сша

лос-анджелес

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

аэрофлот, россия, в мире, сша, владимир путин, лос-анджелес, киев, шереметьево (аэропорт), втб, северный поток — 2