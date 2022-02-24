03:53 24.02.2022 (обновлено: 03:54 24.02.2022)
Заразившийся коронавирусом Жириновский не попал под санкции ЕС
Заразившийся коронавирусом лидер ЛДПР Жириновский не попал в список санкций ЕС
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заболевший коронавирусом и не голосовавший за признание ДНР и ЛНР, не попал в список санкций ЕС, следует из опубликованного в официальном журнале Евросоюза документа.
Санкции ЕС официально вступили в силу 23 февраля.
В документе упомянуты депутаты Госдумы, голосовавшие за признание Россией ДНР и ЛНР. В частности, под санкции попал вернувшийся на заседание палаты после медобследования лидер КПРФ Геннадий Зюганов, голосовавший за соответствующее решение по Донбассу. Жириновский не смог присутствовать на голосовании из-за коронавируса его имя не фигурирует в санкционном списке.
Минздрав РФ сообщал, что Жириновский был госпитализирован с коронавирусом 2 февраля, его состояние оценивалось как стабильное. В партии ранее заявили РИА Новости, что Жириновский восстанавливается после коронавируса, при этом он уже поручил сделать ряд заявлений по работе Госдумы в период всплеска пандемии.
Во вторник главы МИД ЕС согласовали решение о введении первой части санкций за признание ЛНР и ДНР. Под ограничительными мерами оказались депутаты Госдумы РФ, голосовавшие за признание независимости республик - всего, согласно ранее сделанному заявлению ЕС, 351 парламентарий. Санкции также предусмотрены в отношении банковского сектора и торговли союза с Донбассом. Кроме того, в Евросоюзе заявили, что в список дополнительно попали 27 физлиц и организаций, включая представителей СМИ. При этом, в обнародованном документе в этой части санкций числятся 26 фигурантов.
Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и замораживание активов на территории союза для физлиц, а также замораживание активов организаций. Гражданам и организациям в ЕС запрещено передавать средства фигурантам списка.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в "подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины", были впервые введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода. Сейчас в списке, согласно заявлению ЕС, значатся 555 физлиц и 52 организации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Максим Горбачев