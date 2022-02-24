https://ria.ru/20220224/zhile-1774802268.html

Новое жилье получит 451 семья из Морозовского городка в Твери

Новое жилье получит 451 семья из Морозовского городка в Твери - РИА Новости, 24.02.2022

Новое жилье получит 451 семья из Морозовского городка в Твери

В Твери в новые квартиры въедет 451 семья из аварийного жилого фонда Морозовского городка, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:05

2022-02-24T16:05

2022-02-24T16:06

тверская область

игорь руденя

жилье

пролетарский район

заволжский район

тверь

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774800301_0:124:1300:855_1920x0_80_0_0_7a27189a01049a78fcac6f77b71afe90.jpg

ТВЕРЬ, 24 фев – РИА Новости. В Твери в новые квартиры въедет 451 семья из аварийного жилого фонда Морозовского городка, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Площадку строительства домов для переселения жителей из зданий историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери в четверг посетил губернатор региона Игорь Руденя. Три десятиэтажных дома строятся в Заволжском районе города Твери.Общая готовность объекта составляет 80%. Ввод домов в эксплуатацию планируется в сентябре 2022 года. Первые жильцы смогут въехать в новые квартиры этой осенью. Общая площадь под переселение составляет свыше 17 тысяч квадратных метров.В настоящее время завершена кирпичная кладка 10-этажных домов. Все квартиры будут сданы "под ключ", в каждой предусмотрена отделка, установка электроплит и сантехники. В доме расположены одно-, двух-, трех- и одна четырехкомнатная квартиры. Всего представлено около 80 вариантов планировок.Также будет проведено благоустройство территорий возле домов, выделены места для отдыха, обустроены спортивная площадка и отдельная парковочная зона.Губернатор поручил при необходимости предусмотреть организацию мест в учреждениях образования для детей из семей, переехавших в новое жилье.Расселение жителей позволит завершить первый этап реализации знакового для Твери проекта реновации Морозовского городка. После этого запланированы работы по реставрации и развитию уникального историко-архитектурного комплекса в Пролетарском районе города.

https://ria.ru/20220119/subsidii-1768610658.html

пролетарский район

заволжский район

тверь

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, жилье, пролетарский район, заволжский район, тверь, тверская область