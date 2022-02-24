https://ria.ru/20220224/zhile-1774802268.html
Новое жилье получит 451 семья из Морозовского городка в Твери
Новое жилье получит 451 семья из Морозовского городка в Твери - РИА Новости, 24.02.2022
Новое жилье получит 451 семья из Морозовского городка в Твери
В Твери в новые квартиры въедет 451 семья из аварийного жилого фонда Морозовского городка, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:05
2022-02-24T16:05
2022-02-24T16:06
тверская область
игорь руденя
жилье
пролетарский район
заволжский район
тверь
тверская область
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ТВЕРЬ, 24 фев – РИА Новости. В Твери в новые квартиры въедет 451 семья из аварийного жилого фонда Морозовского городка, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.Площадку строительства домов для переселения жителей из зданий историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери в четверг посетил губернатор региона Игорь Руденя. Три десятиэтажных дома строятся в Заволжском районе города Твери.Общая готовность объекта составляет 80%. Ввод домов в эксплуатацию планируется в сентябре 2022 года. Первые жильцы смогут въехать в новые квартиры этой осенью. Общая площадь под переселение составляет свыше 17 тысяч квадратных метров.В настоящее время завершена кирпичная кладка 10-этажных домов. Все квартиры будут сданы "под ключ", в каждой предусмотрена отделка, установка электроплит и сантехники. В доме расположены одно-, двух-, трех- и одна четырехкомнатная квартиры. Всего представлено около 80 вариантов планировок.Также будет проведено благоустройство территорий возле домов, выделены места для отдыха, обустроены спортивная площадка и отдельная парковочная зона.Губернатор поручил при необходимости предусмотреть организацию мест в учреждениях образования для детей из семей, переехавших в новое жилье.Расселение жителей позволит завершить первый этап реализации знакового для Твери проекта реновации Морозовского городка. После этого запланированы работы по реставрации и развитию уникального историко-архитектурного комплекса в Пролетарском районе города.
https://ria.ru/20220119/subsidii-1768610658.html
пролетарский район
заволжский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь руденя, жилье, пролетарский район, заволжский район, тверь, тверская область
ТВЕРЬ, 24 фев – РИА Новости. В Твери в новые квартиры въедет 451 семья из аварийного жилого фонда Морозовского городка, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Площадку строительства домов для переселения жителей из зданий историко-архитектурного комплекса "Морозовский городок" в Твери
в четверг посетил губернатор региона Игорь Руденя
. Три десятиэтажных дома строятся в Заволжском районе
города Твери.
"Строительство идет в соответствии с графиком. Видим и хорошее качество: используются современные технологии, отделка, строительные материалы. В 2022 году, как и планировалось, начнется переезд в новые квартиры", – сказал Руденя.
Общая готовность объекта составляет 80%. Ввод домов в эксплуатацию планируется в сентябре 2022 года. Первые жильцы смогут въехать в новые квартиры этой осенью. Общая площадь под переселение составляет свыше 17 тысяч квадратных метров.
В настоящее время завершена кирпичная кладка 10-этажных домов. Все квартиры будут сданы "под ключ", в каждой предусмотрена отделка, установка электроплит и сантехники. В доме расположены одно-, двух-, трех- и одна четырехкомнатная квартиры. Всего представлено около 80 вариантов планировок.
Также будет проведено благоустройство территорий возле домов, выделены места для отдыха, обустроены спортивная площадка и отдельная парковочная зона.
Губернатор поручил при необходимости предусмотреть организацию мест в учреждениях образования для детей из семей, переехавших в новое жилье.
Расселение жителей позволит завершить первый этап реализации знакового для Твери проекта реновации Морозовского городка. После этого запланированы работы по реставрации и развитию уникального историко-архитектурного комплекса в Пролетарском районе
города.