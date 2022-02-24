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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774729718.html
В Госдуме назвали диалог с Зеленским невозможным
В Госдуме назвали диалог с Зеленским невозможным - РИА Новости, 24.02.2022
В Госдуме назвали диалог с Зеленским невозможным
Диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским России не нужен, поскольку является бесполезным, сам украинский глава не управляет ситуацией в стране, заявил... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:52
2022-02-24T13:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
владимир зеленский
алексей чепа
госдума рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским России не нужен, поскольку является бесполезным, сам украинский глава не управляет ситуацией в стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Украина разорвала дипломатические отношения с РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, алексей чепа, госдума рф, ситуация в днр и лнр
12:52 24.02.2022 (обновлено: 13:19 24.02.2022)
 
В Госдуме назвали диалог с Зеленским невозможным

Первый замглавы комитета ГД Чепа: с Зеленским диалог невозможен, он не управляет страной

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским России не нужен, поскольку является бесполезным, сам украинский глава не управляет ситуацией в стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Украина разорвала дипломатические отношения с РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"С Зеленским диалог никакой невозможный, и он ненужный, он бесполезный. Зеленский вообще не управляет ни ситуацией, ни националистическими структурами, которые практически выполняют роль марионеток на территории Украины", - отметил парламентарий, комментируя разрыв дипотношений.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:33
Украина разорвала дипотношения с Россией
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийАлексей ЧепаГосдума РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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