https://ria.ru/20220224/zelenskiy-1774729718.html

В Госдуме назвали диалог с Зеленским невозможным

В Госдуме назвали диалог с Зеленским невозможным - РИА Новости, 24.02.2022

В Госдуме назвали диалог с Зеленским невозможным

Диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским России не нужен, поскольку является бесполезным, сам украинский глава не управляет ситуацией в стране, заявил... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:52

2022-02-24T12:52

2022-02-24T13:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

украина

владимир зеленский

алексей чепа

госдума рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским России не нужен, поскольку является бесполезным, сам украинский глава не управляет ситуацией в стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Украина разорвала дипломатические отношения с РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

https://ria.ru/20220224/dipotnosheniya-1774722541.html

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, владимир зеленский, алексей чепа, госдума рф, ситуация в днр и лнр