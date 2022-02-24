12:52 24.02.2022 (обновлено: 13:19 24.02.2022)
В Госдуме назвали диалог с Зеленским невозможным
Первый замглавы комитета ГД Чепа: с Зеленским диалог невозможен, он не управляет страной
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским России не нужен, поскольку является бесполезным, сам украинский глава не управляет ситуацией в стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Украина разорвала дипломатические отношения с РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"С Зеленским диалог никакой невозможный, и он ненужный, он бесполезный. Зеленский вообще не управляет ни ситуацией, ни националистическими структурами, которые практически выполняют роль марионеток на территории Украины", - отметил парламентарий, комментируя разрыв дипотношений.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Опубликовано: Кирилл Волков