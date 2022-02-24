https://ria.ru/20220224/zdravookhranenie-1774827870.html

На Кубани увеличили финансирование госпрограммы по здравоохранению

На Кубани увеличили финансирование госпрограммы по здравоохранению - РИА Новости, 24.02.2022

На Кубани увеличили финансирование госпрограммы по здравоохранению

Депутаты Кубани на пленарном заседании в четверг согласовали увеличение финансирования госпрограммы "Развитие здравоохранения" на 6 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T17:18

2022-02-24T17:18

2022-02-24T17:18

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 24 фев - РИА Новости. Депутаты Кубани на пленарном заседании в четверг согласовали увеличение финансирования госпрограммы "Развитие здравоохранения" на 6 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК).По данным министра здравоохранения края Евгения Филиппова, с учетом вносимых изменений общий объем финансирования программы в 2022 году составит более 72 миллиардов рублей, из них 62,4 миллиарда рублей – средства краевого бюджета, 9,6 миллиарда – федерального."Сегодня, когда на наших медиков в условиях распространения коронавирусной инфекции легла большая дополнительная нагрузка, необходимо сделать всё возможное, чтобы обеспечить им такие условия труда, при которых они смогут полностью проявить свой профессионализм в защите жизни и здоровья жителей края. С этой целью внесены изменения в госпрограмму "Развитие здравоохранения". В текущем году её финансирование будет увеличено более, чем на 6 миллиардов рублей", - приводятся в сообщении слова спикера ЗСК Юрия Бурлачко.Уточняется, что дополнительно выделенные средства пойдут на реализацию мероприятий 8 подпрограмм. В частности, они будут направлены на капитальный ремонт медучреждений, строительство и проектирование фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и офисов врача общей практики, на пропаганду здорового образа жизни, приобретение лекарственных средств, переоснащение медицинских организаций, оказание высокотехнологичной и паллиативной медицинской помощи, специализированной медицинской помощи детям.По словам председателя ЗСК, вопросы отрасли здравоохранения являются стратегически значимыми, и органы государственной власти края делают всё возможное для её ускоренного развития.

https://ria.ru/20220127/kuban-1769842039.html

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краснодарский край

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, краснодарский край