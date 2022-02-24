21:18 24.02.2022 (обновлено: 21:24 24.02.2022)
В Запорожье ввели комендантский час
В Запорожье ввели комендантский час, он будет действовать с 22.00 до 6.00
Вид на Запорожье, Украина
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Комендантский час вводится в Запорожье в Украине, он будет продолжаться с 22.00 до 06.00, сообщили в городском совете.
Ранее комендантский час был введён в Киеве, Николаеве, Харькове и Черкасской области.
"В Запорожье введен комендантский час. Он будет действовать с 22.00 до 6.00", - говорится в сообщении.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Наталья Макарова