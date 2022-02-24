https://ria.ru/20220224/zaporozhe-1774895156.html

В Запорожье ввели комендантский час

В Запорожье ввели комендантский час - РИА Новости, 24.02.2022

В Запорожье ввели комендантский час

Комендантский час вводится в Запорожье в Украине, он будет продолжаться с 22.00 до 06.00, сообщили в городском совете. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T21:18

2022-02-24T21:18

2022-02-24T21:24

донбасс

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запорожье

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киев

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Комендантский час вводится в Запорожье в Украине, он будет продолжаться с 22.00 до 06.00, сообщили в городском совете.Ранее комендантский час был введён в Киеве, Николаеве, Харькове и Черкасской области."В Запорожье введен комендантский час. Он будет действовать с 22.00 до 6.00", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220223/chp-1774595500.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, украина, запорожье, в мире, киев