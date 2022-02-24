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На севере Крыма отменили занятия в школах до конца недели

На севере Крыма отменили занятия в школах до конца недели - РИА Новости, 24.02.2022

На севере Крыма отменили занятия в школах до конца недели

Занятия в школах городов и сел на севере Крыма отменены до конца недели, сообщила РИА Новости министр образования республики Валентина Лаврик. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T07:55

2022-02-24T07:55

2022-02-24T08:02

обострение ситуации в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости. Занятия в школах городов и сел на севере Крыма отменены до конца недели, сообщила РИА Новости министр образования республики Валентина Лаврик."Занятия в школах приостановлены в школах Джанкоя, Армянска, Красноперекопска, Красноперекопском, Раздольненском, Черноморском и Ленинском районах", - сказала Лаврик.Занятия приостановлены как минимум на ближайшие два дня, добавила она.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

республика крым

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, республика крым, ситуация в днр и лнр