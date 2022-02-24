11:14 24.02.2022 (обновлено: 11:25 24.02.2022)
"Отдыхайте". Захарова ответила на заявление Британии о помощи Украине
Представитель МИД Захарова о заявлении Британии про помощь Украине в самозащите: отдыхайте
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление британских властей про помощь Украине в самозащите, отметила, что они и так "уже помогли".
Ранее госминистр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Украина не страна-член НАТО, но ей будет оказываться помощь для самообороны. Он добавил, что премьер-министр проводит экстренное заседание кабинета министров, на котором будет решаться вопрос о том, в какой форме будет оказываться помощь. По его словам, в случае угрозы стране-члену НАТО реакция будет незамедлительной и НАТО проявит солидарность.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев