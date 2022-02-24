https://ria.ru/20220224/zakharova-1774691227.html

"Отдыхайте". Захарова ответила на заявление Британии о помощи Украине

"Отдыхайте". Захарова ответила на заявление Британии о помощи Украине - РИА Новости, 24.02.2022

"Отдыхайте". Захарова ответила на заявление Британии о помощи Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление британских властей про помощь Украине в самозащите, отметила, что они и так "уже... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:14

2022-02-24T11:14

2022-02-24T11:25

россия

форин-офис

в мире

владимир путин

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мария захарова

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление британских властей про помощь Украине в самозащите, отметила, что они и так "уже помогли"."МИД Британии: Украина не член НАТО, но мы будем помогать им в самозащите. Вы уже помогли. Отдыхайте", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее госминистр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Украина не страна-член НАТО, но ей будет оказываться помощь для самообороны. Он добавил, что премьер-министр проводит экстренное заседание кабинета министров, на котором будет решаться вопрос о том, в какой форме будет оказываться помощь. По его словам, в случае угрозы стране-члену НАТО реакция будет незамедлительной и НАТО проявит солидарность.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.

https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html

https://ria.ru/20220224/un-1774640848.html

https://ria.ru/20220224/general-1774613410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, форин-офис, в мире, владимир путин, европа, признание днр и лнр в россии, великобритания, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр