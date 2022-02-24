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https://ria.ru/20220224/zakharova-1774691227.html
"Отдыхайте". Захарова ответила на заявление Британии о помощи Украине
"Отдыхайте". Захарова ответила на заявление Британии о помощи Украине - РИА Новости, 24.02.2022
"Отдыхайте". Захарова ответила на заявление Британии о помощи Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление британских властей про помощь Украине в самозащите, отметила, что они и так "уже... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:14
2022-02-24T11:25
россия
форин-офис
в мире
владимир путин
европа
признание днр и лнр в россии
великобритания
мария захарова
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление британских властей про помощь Украине в самозащите, отметила, что они и так "уже помогли"."МИД Британии: Украина не член НАТО, но мы будем помогать им в самозащите. Вы уже помогли. Отдыхайте", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Ранее госминистр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Украина не страна-член НАТО, но ей будет оказываться помощь для самообороны. Он добавил, что премьер-министр проводит экстренное заседание кабинета министров, на котором будет решаться вопрос о том, в какой форме будет оказываться помощь. По его словам, в случае угрозы стране-члену НАТО реакция будет незамедлительной и НАТО проявит солидарность.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774570075.html
https://ria.ru/20220224/un-1774640848.html
https://ria.ru/20220224/general-1774613410.html
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россия, форин-офис, в мире, владимир путин, европа, признание днр и лнр в россии, великобритания, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, ситуация в днр и лнр
11:14 24.02.2022 (обновлено: 11:25 24.02.2022)
 
"Отдыхайте". Захарова ответила на заявление Британии о помощи Украине

Представитель МИД Захарова о заявлении Британии про помощь Украине в самозащите: отдыхайте

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление британских властей про помощь Украине в самозащите, отметила, что они и так "уже помогли".
"МИД Британии: Украина не член НАТО, но мы будем помогать им в самозащите. Вы уже помогли. Отдыхайте", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
07:44
Запад отказался от Украины: что дальше?
Ранее госминистр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что Украина не страна-член НАТО, но ей будет оказываться помощь для самообороны. Он добавил, что премьер-министр проводит экстренное заседание кабинета министров, на котором будет решаться вопрос о том, в какой форме будет оказываться помощь. По его словам, в случае угрозы стране-члену НАТО реакция будет незамедлительной и НАТО проявит солидарность.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:06
В ООН прошло экстренное заседание по Украине
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
02:56Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Украинский генерал назвал критическую ошибку Зеленского
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияФорин-офисВ миреВладимир ПутинЕвропаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВеликобританияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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