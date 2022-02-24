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В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2022

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2022 - РИА Новости, 24.02.2022

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2022

Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2022 пройдет 27 февраля в Москве на территории "Хлебозавода №9" в пространстве "Бойлерная", сообщает... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T14:20

2022-02-24T14:20

2022-02-24T14:30

москва

общество

бездомные животные

собаки

кошки

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2022 пройдет 27 февраля в Москве на территории "Хлебозавода №9" в пространстве "Бойлерная", сообщает благотворительный фонд "Вирта".Питомцы доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и готовы стать домашними.Собак и кошек можно получить бесплатно. Для заключения договора необходимо взять с собой паспорт.Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе. На благотворительном маркете можно будет приобрести памятные сувениры, все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.#НадоБратьЗимой2022 пройдет 27 февраля с 12:00 до 18:00 по адресу "Хлебазавода №9", пространство "Бойлерная", Новодмитровская ул., д.1, стр. 17, метро Дмитровская.Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, общество, бездомные животные, собаки, кошки