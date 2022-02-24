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В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2022
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2022 - РИА Новости, 24.02.2022
В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2022
Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2022 пройдет 27 февраля в Москве на территории "Хлебозавода №9" в пространстве "Бойлерная", сообщает... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T14:20
2022-02-24T14:30
москва
общество
бездомные животные
собаки
кошки
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2022 пройдет 27 февраля в Москве на территории "Хлебозавода №9" в пространстве "Бойлерная", сообщает благотворительный фонд "Вирта".Питомцы доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и готовы стать домашними.Собак и кошек можно получить бесплатно. Для заключения договора необходимо взять с собой паспорт.Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе. На благотворительном маркете можно будет приобрести памятные сувениры, все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.#НадоБратьЗимой2022 пройдет 27 февраля с 12:00 до 18:00 по адресу "Хлебазавода №9", пространство "Бойлерная", Новодмитровская ул., д.1, стр. 17, метро Дмитровская.Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.
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Артем Смирнов
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москва, общество, бездомные животные, собаки, кошки
14:20 24.02.2022 (обновлено: 14:30 24.02.2022)
 

В Москве пройдет выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2022

© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Выставка бездомных животных #НадоБратьЗимой2022 пройдет 27 февраля в Москве на территории "Хлебозавода №9" в пространстве "Бойлерная", сообщает благотворительный фонд "Вирта".
Питомцы доброжелательно настроены по отношению к людям, здоровы, привиты и готовы стать домашними.
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
1 из 3
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
2 из 3
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
3 из 3
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
1 из 3
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
2 из 3
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
3 из 3
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
Собак и кошек можно получить бесплатно. Для заключения договора необходимо взять с собой паспорт.
Если у посетителей нет возможности забрать питомца, есть другие способы помочь. Можно принести сухой корм, консервы, а также поводки, ошейники, миски, игрушки и лекарства.
Также у гостей выставки будет возможность отдохнуть в специальной зоне, перекусить и выпить кофе.
© Фото предоставлено БФ "Вирта"Выставка бездомных животных "Надо брать!"
Выставка бездомных животных Надо брать!
© Фото предоставлено БФ "Вирта"
Выставка бездомных животных "Надо брать!"
На благотворительном маркете можно будет приобрести памятные сувениры, все вырученные средства пойдут на помощь бездомным животным.
#НадоБратьЗимой2022 пройдет 27 февраля с 12:00 до 18:00 по адресу "Хлебазавода №9", пространство "Бойлерная", Новодмитровская ул., д.1, стр. 17, метро Дмитровская.
Мероприятие проводится при поддержке Фонда Президентских Грантов.
Опубликовано: Артем Смирнов
 
МоскваОбществобездомные животныесобакикошки
 
 
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