https://ria.ru/20220224/vstrecha-1774656499.html
Министр обороны Армении проведет встречу с Шойгу
Министр обороны Армении проведет встречу с Шойгу - РИА Новости, 24.02.2022
Министр обороны Армении проведет встречу с Шойгу
Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в четверг в РФ, где запланирована его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:20
2022-02-24T09:20
2022-02-24T09:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
армения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764774431_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_89a095e880a05802d993beef327813dd.jpg
ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в четверг в РФ, где запланирована его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщила пресс-служба армянского минобороны."Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, отправилась 24 февраля в РФ. В рамках визита предусмотрены встречи с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными должностными лицами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220224/samolet-1774651686.html
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764774431_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_bdecd30d844ffa372a68cda6786d3d4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, армения
09:20 24.02.2022 (обновлено: 09:29 24.02.2022)
Министр обороны Армении проведет встречу с Шойгу
Министр обороны Армении Папикян проведет встречу с Шойгу в четверг в Москве