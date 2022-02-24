https://ria.ru/20220224/vstrecha-1774656499.html

Министр обороны Армении проведет встречу с Шойгу

Министр обороны Армении проведет встречу с Шойгу - РИА Новости, 24.02.2022

Министр обороны Армении проведет встречу с Шойгу

Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в четверг в РФ, где запланирована его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T09:20

2022-02-24T09:20

2022-02-24T09:29

обострение ситуации в днр и лнр

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армения

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ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в четверг в РФ, где запланирована его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщила пресс-служба армянского минобороны."Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, отправилась 24 февраля в РФ. В рамках визита предусмотрены встречи с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными должностными лицами", - говорится в сообщении.

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, армения