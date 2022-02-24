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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/vstrecha-1774656499.html
Министр обороны Армении проведет встречу с Шойгу
Министр обороны Армении проведет встречу с Шойгу - РИА Новости, 24.02.2022
Министр обороны Армении проведет встречу с Шойгу
Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в четверг в РФ, где запланирована его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T09:20
2022-02-24T09:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
армения
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ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в четверг в РФ, где запланирована его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщила пресс-служба армянского минобороны."Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, отправилась 24 февраля в РФ. В рамках визита предусмотрены встречи с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными должностными лицами", - говорится в сообщении.
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Ольга Филиппова
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в мире, россия, армения
09:20 24.02.2022 (обновлено: 09:29 24.02.2022)
 
Министр обороны Армении проведет встречу с Шойгу

Министр обороны Армении Папикян проведет встречу с Шойгу в четверг в Москве

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 фев - РИА Новости. Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился в четверг в РФ, где запланирована его встреча с российским коллегой Сергеем Шойгу, сообщила пресс-служба армянского минобороны.
"Делегация, возглавляемая министром обороны Армении Суреном Папикяном, отправилась 24 февраля в РФ. В рамках визита предусмотрены встречи с министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу и другими высокопоставленными должностными лицами", - говорится в сообщении.
Здание Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минобороны опровергли данные о якобы сбитом самолете над Украиной
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
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