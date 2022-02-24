https://ria.ru/20220224/voyska-1774720801.html

Лукашенко пообещал ввести войска в Донбасс, если потребуется

Лукашенко пообещал ввести войска в Донбасс, если потребуется - РИА Новости, 24.02.2022

Лукашенко пообещал ввести войска в Донбасс, если потребуется

Белорусские войска не привлекаются к операции России на Украине, но если потребуется - могут быть привлечены, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:29

2022-02-24T12:29

2022-02-24T13:00

обострение ситуации в днр и лнр

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Белорусские войска не привлекаются к операции России на Украине, но если потребуется - могут быть привлечены, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Мы оправдываться не будем по поводу того, участвуем или не участвуем в этом конфликте. Наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20220224/priznanie-1774715923.html

белоруссия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр