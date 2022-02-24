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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/voyska-1774720801.html
Лукашенко пообещал ввести войска в Донбасс, если потребуется
Лукашенко пообещал ввести войска в Донбасс, если потребуется - РИА Новости, 24.02.2022
Лукашенко пообещал ввести войска в Донбасс, если потребуется
Белорусские войска не привлекаются к операции России на Украине, но если потребуется - могут быть привлечены, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:29
2022-02-24T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Белорусские войска не привлекаются к операции России на Украине, но если потребуется - могут быть привлечены, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Мы оправдываться не будем по поводу того, участвуем или не участвуем в этом конфликте. Наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20220224/priznanie-1774715923.html
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в мире, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр
12:29 24.02.2022 (обновлено: 13:00 24.02.2022)
 
Лукашенко пообещал ввести войска в Донбасс, если потребуется

Президент Лукашенко: белорусских войск в Донбассе нет, но если будет необходимость — будут

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне Осиповичский во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне "Осиповичский" во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Белорусские войска не привлекаются к операции России на Украине, но если потребуется - могут быть привлечены, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Мы оправдываться не будем по поводу того, участвуем или не участвуем в этом конфликте. Наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут", - заявил Лукашенко.
Мужчины развешивают флаги ДНР на балконах жилых домов в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Минске обсуждают вопрос признания ДНР и ЛНР
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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