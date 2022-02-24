https://ria.ru/20220224/voyska-1774720801.html
Лукашенко пообещал ввести войска в Донбасс, если потребуется
Лукашенко пообещал ввести войска в Донбасс, если потребуется - РИА Новости, 24.02.2022
Лукашенко пообещал ввести войска в Донбасс, если потребуется
Белорусские войска не привлекаются к операции России на Украине, но если потребуется - могут быть привлечены, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T12:29
2022-02-24T12:29
2022-02-24T13:00
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
россия
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Белорусские войска не привлекаются к операции России на Украине, но если потребуется - могут быть привлечены, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Мы оправдываться не будем по поводу того, участвуем или не участвуем в этом конфликте. Наших войск там нет. Но если надо будет, если это будет необходимо Беларуси и России, они будут", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20220224/priznanie-1774715923.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, россия, ситуация в днр и лнр
12:29 24.02.2022 (обновлено: 13:00 24.02.2022)
Лукашенко пообещал ввести войска в Донбасс, если потребуется
Президент Лукашенко: белорусских войск в Донбассе нет, но если будет необходимость — будут