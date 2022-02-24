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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/voyska-1774698151.html
Лукашенко сам предложил Путину оставить часть войск на юге Белоруссии
Лукашенко сам предложил Путину оставить часть войск на юге Белоруссии - РИА Новости, 24.02.2022
Лукашенко сам предложил Путину оставить часть войск на юге Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам предложил президенту России Владимиру Путину во время последней встречи оставить некоторое количество... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:32
2022-02-24T11:48
обострение ситуации в днр и лнр
александр лукашенко
в мире
белоруссия
россия
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам предложил президенту России Владимиру Путину во время последней встречи оставить некоторое количество ВС РФ на юге Белоруссии и получил его согласие, сообщает пресс-служба белорусского лидера."Чтобы не было инсинуаций: во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Почему? Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения - военные, не пограничные - выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть (российских войск - ред.) оставить там на южных границах, пока мы своими Вооруженными силами не заменим их", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.По словам президента Белоруссии, Путин принял его предложение. "Путин согласился. Подчеркиваю, что он мне сказал: "Ты прав, надо оставить. Это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире. Не должны братские народы воевать". Вот о чем мы договорились. А не то, что мы там готовили какую-то против Украины войну. Еще раз подчеркиваю: для того, чтобы, как он сказал, украинцы, руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы", - заявил Лукашенко.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774694658.html
https://ria.ru/20220222/lukashenko-1774406336.html
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александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр
11:32 24.02.2022 (обновлено: 11:48 24.02.2022)
 
Лукашенко сам предложил Путину оставить часть войск на юге Белоруссии

Президент Лукашенко сам предложил Путину оставить часть войск в Белоруссии после учений

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии Союзная решимость-2022 на полигоне Гожский в Гродненской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Бронированная ремонтно-эвакуационная машина во время совместных учений России и Белоруссии "Союзная решимость-2022" на полигоне "Гожский" в Гродненской области
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МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам предложил президенту России Владимиру Путину во время последней встречи оставить некоторое количество ВС РФ на юге Белоруссии и получил его согласие, сообщает пресс-служба белорусского лидера.
"Чтобы не было инсинуаций: во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Почему? Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения - военные, не пограничные - выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть (российских войск - ред.) оставить там на южных границах, пока мы своими Вооруженными силами не заменим их", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
11:23
Белорусские войска не участвуют в спецоперации на Украине, заявил Лукашенко
По словам президента Белоруссии, Путин принял его предложение. "Путин согласился. Подчеркиваю, что он мне сказал: "Ты прав, надо оставить. Это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире. Не должны братские народы воевать". Вот о чем мы договорились. А не то, что мы там готовили какую-то против Украины войну. Еще раз подчеркиваю: для того, чтобы, как он сказал, украинцы, руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы", - заявил Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 17:35
Лукашенко призвал Киев сделать так, чтобы Украина и Белоруссия жили в мире
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРАлександр ЛукашенкоВ миреБелоруссияРоссияВладимир ПутинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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