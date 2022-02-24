https://ria.ru/20220224/voyska-1774698151.html

Лукашенко сам предложил Путину оставить часть войск на юге Белоруссии

Лукашенко сам предложил Путину оставить часть войск на юге Белоруссии - РИА Новости, 24.02.2022

Лукашенко сам предложил Путину оставить часть войск на юге Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам предложил президенту России Владимиру Путину во время последней встречи оставить некоторое количество... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:32

2022-02-24T11:32

2022-02-24T11:48

обострение ситуации в днр и лнр

александр лукашенко

в мире

белоруссия

россия

владимир путин

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0c/1772498908_0:42:3565:2047_1920x0_80_0_0_7def93366dfa1ac06a0905bea26dd5b9.jpg

МИНСК, 24 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что сам предложил президенту России Владимиру Путину во время последней встречи оставить некоторое количество ВС РФ на юге Белоруссии и получил его согласие, сообщает пресс-служба белорусского лидера."Чтобы не было инсинуаций: во время последней встречи в Москве я лично предложил Путину оставить некоторое количество Вооруженных сил Российской Федерации на юге нашей Беларуси. Почему? Мне не стыдно об этом сказать: мы не были готовы прикрыть южное направление в данной ситуации, поскольку украинские подразделения - военные, не пограничные - выдвинулись к границе и начали проводить там маневры. Мы это видели, но у нас там никогда не было войск. Поэтому я предложил какую-то небольшую часть (российских войск - ред.) оставить там на южных границах, пока мы своими Вооруженными силами не заменим их", - приводит слова Лукашенко пресс-служба.По словам президента Белоруссии, Путин принял его предложение. "Путин согласился. Подчеркиваю, что он мне сказал: "Ты прав, надо оставить. Это еще один шанс обезумевшим политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может быть, они поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире. Не должны братские народы воевать". Вот о чем мы договорились. А не то, что мы там готовили какую-то против Украины войну. Еще раз подчеркиваю: для того, чтобы, как он сказал, украинцы, руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы", - заявил Лукашенко.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/lukashenko-1774694658.html

https://ria.ru/20220222/lukashenko-1774406336.html

белоруссия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

александр лукашенко, в мире, белоруссия, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр