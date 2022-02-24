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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/voyska-1774604057.html
Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией
Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией - РИА Новости, 24.02.2022
Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией
Власти США ни при каком сценарии не станут отправлять американские войска на Украину, чтобы те сражались против России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T00:25
2022-02-24T00:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Власти США ни при каком сценарии не станут отправлять американские войска на Украину, чтобы те сражались против России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Представитель Белого дома подчеркнула, что Байден ни при каких обстоятельствах не изменит этого решения. "Мы не будем воевать с Россией и не станем размещать войска на Украине, чтобы они сражались с Россией", - подтвердила Псаки.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сша
00:25 24.02.2022 (обновлено: 00:38 24.02.2022)
 
Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США не направят войска на Украину воевать с Россией

© REUTERS / Bryan WoolstonВоеннослужащие США
Военнослужащие США - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Bryan Woolston
Военнослужащие США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Власти США ни при каком сценарии не станут отправлять американские войска на Украину, чтобы те сражались против России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не знаю, сколько еще раз мне придется это повторить: не существует сценария, при котором президент (Джо Байден) отправит американские войска воевать на Украине против России", - сказала она в ходе регулярного брифинга.

Представитель Белого дома подчеркнула, что Байден ни при каких обстоятельствах не изменит этого решения. "Мы не будем воевать с Россией и не станем размещать войска на Украине, чтобы они сражались с Россией", - подтвердила Псаки.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
00:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пентагон: каналы связи между военными США и России остаются открытыми
Опубликовано: Максим Горбачев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСША
 
 
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