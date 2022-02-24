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Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией

Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией - РИА Новости, 24.02.2022

Псаки заявила, что США не будут воевать с Россией

Власти США ни при каком сценарии не станут отправлять американские войска на Украину, чтобы те сражались против России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T00:25

2022-02-24T00:25

2022-02-24T00:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 24 фев – РИА Новости. Власти США ни при каком сценарии не станут отправлять американские войска на Украину, чтобы те сражались против России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Представитель Белого дома подчеркнула, что Байден ни при каких обстоятельствах не изменит этого решения. "Мы не будем воевать с Россией и не станем размещать войска на Украине, чтобы они сражались с Россией", - подтвердила Псаки.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/svyaz-1774604352.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, сша