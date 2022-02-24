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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/volodin-1774737442.html
Володин призвал украинцев не участвовать в мобилизациях
Володин призвал украинцев не участвовать в мобилизациях - РИА Новости, 24.02.2022
Володин призвал украинцев не участвовать в мобилизациях
Действия России направлены исключительно на защиту мира, просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями,... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:12
2022-02-24T13:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
вашингтон (город)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Действия России направлены исключительно на защиту мира, просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин."Обращаюсь к гражданам Украины: мы считали и считаем вас братским народом. Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы даёт Вашингтон и Брюссель", - написал он."Попросите своих близких, кто служит в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не нужно участвовать в защите интересов НАТО и США, выполняя преступные приказы киевского антинародного режима", - написал он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир путин, россия, вашингтон (город), украина, ситуация в днр и лнр
13:12 24.02.2022 (обновлено: 13:13 24.02.2022)
 
Володин призвал украинцев не участвовать в мобилизациях

Спикер Госдумы Володин призвал украинцев не участвовать в мобилизациях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМашина с военными на одной из улиц в Киеве
Машина с военными на одной из улиц в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Машина с военными на одной из улиц в Киеве
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Действия России направлены исключительно на защиту мира, просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Обращаюсь к гражданам Украины: мы считали и считаем вас братским народом. Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы даёт Вашингтон и Брюссель", - написал он.
"Попросите своих близких, кто служит в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не нужно участвовать в защите интересов НАТО и США, выполняя преступные приказы киевского антинародного режима", - написал он.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
12:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Россия не может быть равнодушной к судьбе Украины, заявил Володин
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияВашингтон (город)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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