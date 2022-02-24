https://ria.ru/20220224/volodin-1774737442.html

Володин призвал украинцев не участвовать в мобилизациях

Володин призвал украинцев не участвовать в мобилизациях - РИА Новости, 24.02.2022

Володин призвал украинцев не участвовать в мобилизациях

Действия России направлены исключительно на защиту мира, просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями,... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:12

2022-02-24T13:12

2022-02-24T13:13

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

вашингтон (город)

украина

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774652266_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f4d892b3c900197b0580ee845502c5d4.jpg

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Действия России направлены исключительно на защиту мира, просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями, написал в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин."Обращаюсь к гражданам Украины: мы считали и считаем вас братским народом. Действия нашей страны направлены исключительно на защиту мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать ни в каких мобилизациях, предложенных киевскими властями. Они не самостоятельны, все приказы даёт Вашингтон и Брюссель", - написал он."Попросите своих близких, кто служит в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не нужно участвовать в защите интересов НАТО и США, выполняя преступные приказы киевского антинародного режима", - написал он.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/volodin-1774732160.html

россия

вашингтон (город)

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, вашингтон (город), украина, ситуация в днр и лнр