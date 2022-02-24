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В Донбассе во время боевых действий сдались 14 украинских военнослужащих

В Донбассе во время боевых действий сдались 14 украинских военнослужащих - РИА Новости, 24.02.2022

В Донбассе во время боевых действий сдались 14 украинских военнослужащих

Войскам ДНР и ЛНР в ходе боевых действий в Донбассе сдались 14 военнослужащих ВСУ, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T16:30

2022-02-24T16:30

2022-02-24T17:59

обострение ситуации в днр и лнр

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ситуация в днр и лнр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Войскам ДНР и ЛНР в ходе боевых действий в Донбассе сдались 14 военнослужащих ВСУ, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков уточнил, что войска ДНР и ЛНР продолжают контрнаступление на подразделения ВСУ при огневой поддержке российских войск. Сейчас сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Военные ВСУ от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции.Генерал отметил, что войска ДНР, наступая в сторону Волноваха, продвинулась к данному часу на глубину до 7 километров. В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ. После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления все они будут отпущены к семьям.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика