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В Донбассе во время боевых действий сдались 14 украинских военнослужащих
В Донбассе во время боевых действий сдались 14 украинских военнослужащих - РИА Новости, 24.02.2022
В Донбассе во время боевых действий сдались 14 украинских военнослужащих
Войскам ДНР и ЛНР в ходе боевых действий в Донбассе сдались 14 военнослужащих ВСУ, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:30
2022-02-24T16:30
2022-02-24T17:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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донбасс
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Войскам ДНР и ЛНР в ходе боевых действий в Донбассе сдались 14 военнослужащих ВСУ, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков уточнил, что войска ДНР и ЛНР продолжают контрнаступление на подразделения ВСУ при огневой поддержке российских войск. Сейчас сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Военные ВСУ от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции.Генерал отметил, что войска ДНР, наступая в сторону Волноваха, продвинулась к данному часу на глубину до 7 километров. В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ. После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления все они будут отпущены к семьям.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика
16:30 24.02.2022 (обновлено: 17:59 24.02.2022)
В Донбассе во время боевых действий сдались 14 украинских военнослужащих
Минобороны: 14 украинских военнослужащих сдались во время боевых действий в Донбассе