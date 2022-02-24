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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/voennosluzhaschie-1774810746.html
В Донбассе во время боевых действий сдались 14 украинских военнослужащих
В Донбассе во время боевых действий сдались 14 украинских военнослужащих - РИА Новости, 24.02.2022
В Донбассе во время боевых действий сдались 14 украинских военнослужащих
Войскам ДНР и ЛНР в ходе боевых действий в Донбассе сдались 14 военнослужащих ВСУ, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор... РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T16:30
2022-02-24T17:59
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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донбасс
донецкая народная республика
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МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Войскам ДНР и ЛНР в ходе боевых действий в Донбассе сдались 14 военнослужащих ВСУ, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков уточнил, что войска ДНР и ЛНР продолжают контрнаступление на подразделения ВСУ при огневой поддержке российских войск. Сейчас сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Военные ВСУ от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции.Генерал отметил, что войска ДНР, наступая в сторону Волноваха, продвинулась к данному часу на глубину до 7 километров. В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ. После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления все они будут отпущены к семьям.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, ситуация в днр и лнр, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, донбасс, донецкая народная республика, луганская народная республика
16:30 24.02.2022 (обновлено: 17:59 24.02.2022)
 
В Донбассе во время боевых действий сдались 14 украинских военнослужащих

Минобороны: 14 украинских военнослужащих сдались во время боевых действий в Донбассе

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинские военные
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев – РИА Новости. Войскам ДНР и ЛНР в ходе боевых действий в Донбассе сдались 14 военнослужащих ВСУ, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков уточнил, что войска ДНР и ЛНР продолжают контрнаступление на подразделения ВСУ при огневой поддержке российских войск. Сейчас сопротивление оказывают в основном вооруженные отряды националистов. Военные ВСУ от боевых столкновений стараются уклоняться и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции.
Генерал отметил, что войска ДНР, наступая в сторону Волноваха, продвинулась к данному часу на глубину до 7 километров. В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ. После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления все они будут отпущены к семьям.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Петр Попадюк
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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