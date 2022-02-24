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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Белоруссией
Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Белоруссией - РИА Новости, 24.02.2022
Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Белоруссией
Погранкомитет Белоруссии сообщил, что Киев уведомил его о закрытии пункта пропуска Вильча на общей границе до 3 марта. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:41
2022-02-24T10:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
белоруссия
украина
веселовка
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии сообщил, что Киев уведомил его о закрытии пункта пропуска Вильча на общей границе до 3 марта."По официальной информации, поступившей от украинской стороны в адрес Госпогранкомитета, согласно распоряжению кабинета министров Украины с 00.00 24 февраля погранпереход Вильча (с белорусской стороны – Александровка) закрыт до 3 марта", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его telegram-канале.Отмечается, что в настоящее время на границе с Украиной функционируют следующие автодорожные пункты пропуска: Мокраны (Доманово), Комарин (Славутич), Новая Гута (Новые Ярыловичи), Веселовка (Сеньковка). "По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) на маршрутах следования в Украину скопления грузового транспорта не фиксируется", - подчеркивается в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, белоруссия, украина, веселовка
10:41 24.02.2022 (обновлено: 10:57 24.02.2022)
 
Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Белоруссией

Госпогранкомитет Белоруссии: Украина закрыла пограничный пункт пропуска Вильча

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Белорусско-украинская граница
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии сообщил, что Киев уведомил его о закрытии пункта пропуска Вильча на общей границе до 3 марта.
"По официальной информации, поступившей от украинской стороны в адрес Госпогранкомитета, согласно распоряжению кабинета министров Украины с 00.00 24 февраля погранпереход Вильча (с белорусской стороны – Александровка) закрыт до 3 марта", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его telegram-канале.
Отмечается, что в настоящее время на границе с Украиной функционируют следующие автодорожные пункты пропуска: Мокраны (Доманово), Комарин (Славутич), Новая Гута (Новые Ярыловичи), Веселовка (Сеньковка). "По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) на маршрутах следования в Украину скопления грузового транспорта не фиксируется", - подчеркивается в сообщении.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Бойцы ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
09:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Станица Луганская и город Счастье перешли под контроль ЛНР
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреБелоруссияУкраинаВеселовка
 
 
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