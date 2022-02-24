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Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Белоруссией
Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Белоруссией - РИА Новости, 24.02.2022
Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Белоруссией
Погранкомитет Белоруссии сообщил, что Киев уведомил его о закрытии пункта пропуска Вильча на общей границе до 3 марта. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T10:41
2022-02-24T10:41
2022-02-24T10:57
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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии сообщил, что Киев уведомил его о закрытии пункта пропуска Вильча на общей границе до 3 марта."По официальной информации, поступившей от украинской стороны в адрес Госпогранкомитета, согласно распоряжению кабинета министров Украины с 00.00 24 февраля погранпереход Вильча (с белорусской стороны – Александровка) закрыт до 3 марта", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его telegram-канале.Отмечается, что в настоящее время на границе с Украиной функционируют следующие автодорожные пункты пропуска: Мокраны (Доманово), Комарин (Славутич), Новая Гута (Новые Ярыловичи), Веселовка (Сеньковка). "По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) на маршрутах следования в Украину скопления грузового транспорта не фиксируется", - подчеркивается в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, белоруссия, украина, веселовка
10:41 24.02.2022 (обновлено: 10:57 24.02.2022)
Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Белоруссией
Госпогранкомитет Белоруссии: Украина закрыла пограничный пункт пропуска Вильча