https://ria.ru/20220224/vilcha-1774681388.html

Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Белоруссией

Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Белоруссией - РИА Новости, 24.02.2022

Украина закрыла пункт пропуска Вильча на границе с Белоруссией

Погранкомитет Белоруссии сообщил, что Киев уведомил его о закрытии пункта пропуска Вильча на общей границе до 3 марта. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T10:41

2022-02-24T10:41

2022-02-24T10:57

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

белоруссия

украина

веселовка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577412787_0:0:3184:1790_1920x0_80_0_0_dbb93dba14c78caaca9a9ebe9a02dc1a.jpg

МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Погранкомитет Белоруссии сообщил, что Киев уведомил его о закрытии пункта пропуска Вильча на общей границе до 3 марта."По официальной информации, поступившей от украинской стороны в адрес Госпогранкомитета, согласно распоряжению кабинета министров Украины с 00.00 24 февраля погранпереход Вильча (с белорусской стороны – Александровка) закрыт до 3 марта", - говорится в сообщении белорусского ведомства в его telegram-канале.Отмечается, что в настоящее время на границе с Украиной функционируют следующие автодорожные пункты пропуска: Мокраны (Доманово), Комарин (Славутич), Новая Гута (Новые Ярыловичи), Веселовка (Сеньковка). "По состоянию на 10.00 (совпадает с мск) на маршрутах следования в Украину скопления грузового транспорта не фиксируется", - подчеркивается в сообщении.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/lnr-1774660837.html

белоруссия

украина

веселовка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, белоруссия, украина, веселовка