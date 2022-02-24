https://ria.ru/20220224/ukraina-1774712323.html

Россия не собирается "оккупировать" Украину, заявил Лукашенко

Россия не собирается "оккупировать" Украину, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.02.2022

Россия не собирается "оккупировать" Украину, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными заявил, что Россия "действительно не собирается оккупировать" Украину. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T12:18

2022-02-24T12:18

2022-02-24T12:18

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МИНСК, 24 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными заявил, что Россия "действительно не собирается оккупировать" Украину."Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. Что является основой этого? Я на месте (президента Украины) Зеленского за это бы уцепился. (Президент РФ Владимир) Путин заявил - и молодец, я в разговоре похвалил его за это: "Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину". Что еще надо? Это основа для переговоров. Он действительно не собирается оккупировать", - сказал Лукашенко, его слова приводит агентство Sputnik."Зачем, кому надо - эта головная боль. Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. Это же основа для переговоров. На этой основе давайте вырабатывать повестку и решения", - добавил он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220224/voyska-1774698151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, россия, украина, ситуация в днр и лнр