https://ria.ru/20220224/ukraina-1774706959.html

МИД Чехии призвал граждан немедленно покинуть Украину

МИД Чехии призвал граждан немедленно покинуть Украину - РИА Новости, 24.02.2022

МИД Чехии призвал граждан немедленно покинуть Украину

МИД Чехии призвал сограждан немедленно покинуть территорию Украины и проинформировал о закрытии воздушного пространства этой страны. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:57

2022-02-24T11:57

2022-02-24T11:57

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ПРАГА, 24 фев – РИА Новости. МИД Чехии призвал сограждан немедленно покинуть территорию Украины и проинформировал о закрытии воздушного пространства этой страны."В связи с событиями на Украине МИД предупреждает граждан республики о том, чтобы они не предпринимали поездки в эту страну, а те, кто уже находится на Украине, немедленно покинули ее территорию. В связи с объявлением на Украине военного положения закрыт воздушный простор и прервано авиасообщение с этой страной", - говорится в сообщении дипведомства в Twitter.МИД также проинформировал, что посольство республики в Киеве временно закрыто, работает генконсульство Чехии во Львове.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о введении военного положения на всей территории страны.Президент РФ Владимир Путин в четверг сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Президент РФ заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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