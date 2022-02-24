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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220224/ukraina-1774706262.html
МИД Хорватии, Албании, Северной Македонии осудили действия России
МИД Хорватии, Албании, Северной Македонии осудили действия России - РИА Новости, 24.02.2022
МИД Хорватии, Албании, Северной Македонии осудили действия России
Министерства иностранных дел Хорватии, Албании, Северной Македонии осудили специальную военную операцию России в отношении Украины. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:55
2022-02-24T11:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
хорватия
северная македония
оон
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Министерства иностранных дел Хорватии, Албании, Северной Македонии осудили специальную военную операцию России в отношении Украины."Мы решительно осуждаем нападение России на Украину как нарушение международного права и угрозу миру и глобальной безопасности. Мы подтверждаем нашу приверженность территориальной целостности Украины и выражаем солидарность с украинским народом", - заявил МИД Хорватии в Тwitter.Албанское министерство процитировало своего постпреда при ООН Ферита Ходжа. "Албания осуждает необоснованную агрессию России на Украину... Албания призывает членов ООН поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины", - привело ведомство в микроблоге заявление постпреда.Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи высказался в Twitter."Сегодняшнее решение Кремля вместе с действиями Вооруженных сил России являются ничем иным, как актом агрессии и началом войны против Украины, шагами, которые мы осуждаем максимально остро...", - написал Османи в микроблоге.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, россия, хорватия, северная македония, оон, ситуация в днр и лнр
11:55 24.02.2022
 
МИД Хорватии, Албании, Северной Македонии осудили действия России

МИД Хорватии, Албании, Северной Македонии осудили действия России в Донбассе

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Представители мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Министерства иностранных дел Хорватии, Албании, Северной Македонии осудили специальную военную операцию России в отношении Украины.
"Мы решительно осуждаем нападение России на Украину как нарушение международного права и угрозу миру и глобальной безопасности. Мы подтверждаем нашу приверженность территориальной целостности Украины и выражаем солидарность с украинским народом", - заявил МИД Хорватии в Тwitter.
Албанское министерство процитировало своего постпреда при ООН Ферита Ходжа. "Албания осуждает необоснованную агрессию России на Украину... Албания призывает членов ООН поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины", - привело ведомство в микроблоге заявление постпреда.
Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи высказался в Twitter.
"Сегодняшнее решение Кремля вместе с действиями Вооруженных сил России являются ничем иным, как актом агрессии и началом войны против Украины, шагами, которые мы осуждаем максимально остро...", - написал Османи в микроблоге.
Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Премьер-министр Испании Педро Санчес - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
10:23Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Премьер Испании осудил действия России на Украине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияХорватияСеверная МакедонияООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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