https://ria.ru/20220224/ukraina-1774706262.html
МИД Хорватии, Албании, Северной Македонии осудили действия России
МИД Хорватии, Албании, Северной Македонии осудили действия России - РИА Новости, 24.02.2022
МИД Хорватии, Албании, Северной Македонии осудили действия России
Министерства иностранных дел Хорватии, Албании, Северной Македонии осудили специальную военную операцию России в отношении Украины. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T11:55
2022-02-24T11:55
2022-02-24T11:55
обострение ситуации в днр и лнр
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владимир путин
россия
хорватия
северная македония
оон
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГРАД, 24 фев – РИА Новости. Министерства иностранных дел Хорватии, Албании, Северной Македонии осудили специальную военную операцию России в отношении Украины."Мы решительно осуждаем нападение России на Украину как нарушение международного права и угрозу миру и глобальной безопасности. Мы подтверждаем нашу приверженность территориальной целостности Украины и выражаем солидарность с украинским народом", - заявил МИД Хорватии в Тwitter.Албанское министерство процитировало своего постпреда при ООН Ферита Ходжа. "Албания осуждает необоснованную агрессию России на Украину... Албания призывает членов ООН поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины", - привело ведомство в микроблоге заявление постпреда.Глава МИД Северной Македонии Буяр Османи высказался в Twitter."Сегодняшнее решение Кремля вместе с действиями Вооруженных сил России являются ничем иным, как актом агрессии и началом войны против Украины, шагами, которые мы осуждаем максимально остро...", - написал Османи в микроблоге.Президент РФ Владимир Путин сообщил в четверг, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220224/ispaniya-1774674451.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, хорватия, северная македония, оон, ситуация в днр и лнр
МИД Хорватии, Албании, Северной Македонии осудили действия России
МИД Хорватии, Албании, Северной Македонии осудили действия России в Донбассе